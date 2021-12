“La música está cambiando tanto, que es importante reivindicar las raíces de uno mismo"

Hace apenas un año sacaba un disco prematuro y heredero de la pandemia, Siete veces sí. Ahora, la malagueña Vanesa Martín lanza la reedición del exitoso álbum que compuso en pleno confinamiento y anuncia las fechas de los conciertos de su próxima gira en 2022. La reedición de Siete veces sí contiene las canciones en versión original del álbum, acompañadas por cinco temas extras y el DVD con el especial Navidad 2020 de TVE, en el que la artista y compositora compartió escenario con Joaquín Sabina, Manuel Carrasco o Lola Índigo, entre otros.

Entre los temas inéditos del álbum, publicado el pasado 3 de diciembre, puede encontrase Y yo latiendo, canción previamente publicada que ha dado mucho de que hablar pues, además de experimentar con un sonido de raíces andaluzas, en el videoclip del mismo puede verse una fiesta familiar e íntima que Vanesa Martín quiso compartir con dos de sus grandes amigas, Pastora Soler y Eva González.

La reedición de Siete veces sí es la excusa perfecta para hablar con Vanesa Martín, una de las voces españolas más queridas del panorama musical, de su momento actual, la nueva normalidad, sus planes de futuro, y por supuesto, de su música.

-En 2020 publicaba Siete veces sí, un álbum fruto de la pandemia, que usted misma calificó de no previsto. ¿Qué vamos a encontrar en su reedición?

-Hay dos temas inéditos, la colaboración con Manuel Carrasco, el tema del que cedo todos los derechos para la asociación de Lucha contra el Cáncer, y también el especial de Navidad que grabé el año pasado en TVE, un especial muy mágico. Este disco es como cuando entregas un trabajo de facultad ya completo. Creo que refleja muy bien lo que ha significado para mí Siete veces sí.

-El disco se llama Siete veces sí, ¿a qué no puede decir que no Vanesa Martín?

-No le puedo decir que no a la vida. A un encuentro en la intimidad con amigos, con familia. A los animales, a la naturaleza, a viajar. A la música, pero eso es un obviedad. No puedo decir que no a la verdad, a la honestidad; a las personas que están por encima de sus intereses.

-En el videoclip de Y yo latiendo aparecen Pastora Soler y Eva González, dos de tus grandes amigas. ¿Por qué decidió que aparecieran justo en este videoclip?

-Fue casi improvisado. Es una fiesta con amigos, con mi familia, y es lo más fiel que puede representar cualquier momento íntimo mío después de un concierto o algún encuentro con amigos. Ellas dos suelen compartir muchos de mis momentos como yo comparto con ellas otros. Quería de alguna manera mostrar ese pedacito de mí a la gente.

-A veces trabajar con gente cercana es un arma de doble filo. ¿Cómo ha sido compartir con ellas el rodaje del videoclip?

-Ha sido súper fácil y ha sido maravilloso. Nos hemos reído un montón, estábamos las tres celebrando ese momento con mi familia y amigos y la mayoría nunca habían grabado nada. Ha sido muy divertido, mis amigas de Málaga fueron súper responsables, como si aquello fuera una película.

-Alguna vez ha comentado que en sus inicios la rechazaron por ser demasiado andaluza, demasiado flamenca, ¿el videoclip es un guiño a esas raíces?

-Sí, total. Yo vengo de Málaga y estoy orgullosísima de mis raíces andaluzas. El videoclip muestra la realidad de lo que ocurre en mi vida a nivel íntimo. Cuando hacemos alguna fiestecita yo saco la guitarra, mi hermano el cajón, mi padre no se qué… Como se ve es como suele ser. Tenía muchas ganas de no responder a ningún camino, sino hacer lo que me apetecía en ese momento. La música está cambiando tanto que es importante reivindicar las raíces de uno mismo; es lo más bonito que podemos hacer.

-Es un tema que habla de una relación a la que no se ha puesto punto y final. ¿Habla la experiencia personal?

-Siempre hay un poco de ti, de experiencia personal. Todos nos hemos quedado alguna vez con la miel en los labios. Es un tema que compuse junto a Víctor Martínez. Tuvimos una charla en la que hablamos justo de ese tipo de momentos y empezamos a fluir los dos.

-Víctor Martínez ha trabajado en el disco El madrileño, de C.Tangana, que ha sido álbum del año en los Latin Grammy. ¿Cómo ha sido trabajar con él?

-Es una maravilla trabajar con él, es todo muy fácil. Lo conozco de hace poquito y parece que lo conozco de toda la vida. Es un niño entrañable, nos entendemos a la perfección. Él es muy flamenco y saca de mí esas raíces mías flamencas y las equilibra muy bien con la música que yo hago.

-En esta reedición hay dúos con grandes artistas como Joaquín Sabina o Manuel Carrasco, ¿qué artista se le ha resistido a una colaboración?

-Por ahora se me ha resistido Luz Casal, tenemos muy pendiente la colaboración. A mí me encantaría y, por lo que ella me cuenta, sé que a ella también le apetece, pero por ahora no ha sido posible por nuestras agendas. Otra artista de la que soy muy fanática y muero si algún día llego a colaborar con ella es Adele. Con Ed Sheeran también me pasa algo parecido. En Mallorca, cuando estuvimos en Los premios 40, estuve un ratito charlando con él. Dentro de poco coincidiremos y estoy ahí al acecho (risas).

-La presentación de la primera edición de Siete veces sí fue diferente a la de todos tus discos anteriores, ya que la rueda de prensa no fue presencial. ¿Qué cambios ha experimentado su vida desde la primera edición del disco?

-Que la presentación del disco se retransmitiera vía streming permitió que en México y Argentina se hicieran eco a tiempo real. Tenemos que aprender que algunas maneras de trabajar o teletrabajar a día de hoy son operativas también. Prefiero mil millones de veces las entrevistas presenciales, pero es cierto que ahora tú y yo estamos haciendo esta entrevista así (por teléfono) porque no estamos en la misma ciudad. La tecnología nos ha salvado en muchos aspectos en esta pandemia, y nos ha permitido seguir trabajando.

-Viaja con mi cuerpo un corazón despegado del suelo, canta en una de sus canciones, ¿puede ser que sea una referencia a un cambio de mentalidad heredado de la pandemia?

-Es así. Es la necesidad de decir yo quiero ser feliz por encima de todo, valorar lo que tengo, dar tiempo de calidad a quien me rodee, disfrutar de mi perro, de mi casa, de mi familia. Muchas veces vivimos demasiado deprisa y hacemos demasiados eventos que nos desgastan y no producen. Para todo el que lea esta entrevista, hay que luchar por los sueños de cada uno, sean cuáles sea y a pesar de lo difíciles que parezcan. Hay que echarle ganas, llenarnos de herramientas, tener talento y valorar lo que realmente importante. El día que no estemos aquí todo lo material se quedara y no nos servirá de nada.

-A cualquiera le gustaría sentarse a escuchar las anécdotas detrás de cada letra. Cuando ya no tiene suficiente con sus historias, ¿utiliza la de su círculo más cercano?

-Todo lo que escribo no es mío, no es autobiográfico porque entonces no tendría vida. Siempre metes historias tuyas, pensamiento, reflexiones, pero yo escribo muchísimo a personas de mi entorno, a situaciones que veo cerca, a libros que leo, a películas y obras de teatro. Constantemente voy buscando estímulos que me hacen reflexionar para a posteriori transformarlos en canciones.

-Ahora que parece que la normalidad vuelve a los escenarios, ¿hay algo que haya redescubierto de cantar en directo y la haya enamorado?

-He aprendido que hay que atreverse a hacer cosas y que la gente tiene una capacidad de reponerse increíble. He visto que hay ganas de volver, de sentir la música en vivo, bailar, y de volver a la carretera. Tanto el público como nosotros.

-Comapartió en redes su tristeza por la pérdida de Almudena Grandes, sus historias nos han acompañado durante mucho tiempo y, sin duda, seguirán haciéndolo. ¿Qué han supuesto en su vida sus obras?

-Malena es un nombre de tango o Las edades de Lulú tendrían que ser de obligada lectura. He tenido la suerte de conocer a Almudena estos últimos años y al ser una mujer fuerte, poderosa, valiente, tan feminista, tan generosa con los suyos, me ha zarandeado su pérdida. Me he quedado con ganas de exprimirla más. Son de estas personas que te pone la vida y tú dices "¿por qué ha llegado tan tarde a mi vida?" Le tengo una admiración muy fuerte. Fue muy emotivo ver su entierro, ver a toda la gente con sus libros. Eso fue impresionante, ver al pueblo, gente que tenía sus quehaceres y fueron allí a compartir, a despedirse.

-La industria de la música está progresando y cada vez son más las mujeres que ocupan el espacio que merecen. Como profesional del sector, ¿siente ese cambio o aún hay mucho por avanzar?

-Sí, está habiendo un cambio, pero queda mucho por hacer. Ahora somos muchas mujeres las que llenamos igual los palacios de deportes. Aquí en España, Rozalén, Lola Índigo, Aitana, Malú, Niña Pastori, Pastora Soler. Somos muchas las que realmente tenemos una carrera de unos aforos importantes, iguales a los chicos. Queda por hacer, no podemos relajarnos. Lo que me encanta de todo esto es que cada vez nos juntamos más, y la palabra sororidad va adquiriendo más fuerza porque somos conscientes de que juntas resolvemos más cosas que cada una por separado.

-Estudiaste magisterio, eres cantante, y has sido coach en La Voz… ¿qué proyecto que nunca hayas hecho antes gustaría que te deparara el futuro?

-Me encantaría estudiar un poquito de biología marina, era lo que iba a estudiar en un principio, pero magisterio me tiró. Soy una fanática del mundo marino, y de los animales en general, y me encantaría meterme ahí un poco. Si alguna vez tengo tiempo pues, eso, estudiar un poquito por placer personal.