Moda emergente y consumo responsable en la I edición del Fashion Lab: The Experience

Un shooting de moda, un taller tie-dye y dos desfiles, junto a un pop up venta especial, han conformado la I edición del Fashion Lab: The Experience. Organizado por catorce alumnos del Máster en Comunicación y Marketing de Moda de la Cámara de Comercio de Sevilla, esta experiencia de moda para marcas emergentes y de consumo responsable ha tenido lugar en La Alternativa de GO! Eventos y Comunicación (Calle Adriano, 16, 1º). Este evento ha reivindicado el consumo responsable, dando a conocer y reflejando el esfuerzo de las marcas jóvenes y emprendedoras, todas ellas, con venta bajo demanda.

De este modo, la tarde arrancó con el shooting de Maloan, el cual ha sido fotografiado por Curro García y Olga Núñez. Propuestas chic y de inspiración boho han sido las que ha mostrado Maloan, la firma sevillana capitaneada por Marta Cáceres.

Mientras tanto, en otra de las salas de La Alternativa, un Pop Up venta especial ha puesto en contacto a otras cinco marcas emergentes con el público: Fossé, Par Defaut, Crismonity y Feroz. Además, esta última ha realizado un taller de tie-dye, técnica utilizada por Clara Fernández-Cadelo, directora creativa de Feroz.

Cerrando el timing de Fashion Lab: The Experience, han tenido lugar los desfiles de Montillitas y Marasspain. En primer lugar, Montillitas ha mostrado su nueva colección inspirada en una temática bucólica, donde los sombreros de paja han redondeado los estilismos. Cerrando la jornada, Marasspain ha enseñado sus propuestas para la temporada llenas de metalizado y contrastes en vaquero.

Las modelos, de la agencia GO! Eventos y Comunicación, han sido maquilladas para la ocasión por los Makeup Artists Pepa Medina y Kika Olivares, y han contado con los Hairlooks creados por Milagros Castillo y Alberto Nieves, de Wella Professional.

"Estamos encantados con los alumnos del Máster de Comunicación y Marketing de Moda por su profesionalidad y saber hacer en esta I edición del Fashion Lab. Les hemos abierto las puertas de nuestra casa y ha sido todo un honor acoger esta experiencia y apoyar el empredimiento de estos jóvenes, y la sostenibilidad que promueven las marcas participantes", declara Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación, sede de esta experiencia de moda.

Tampoco faltó el aperitivo de manos de Supermercado Jurado e Inés Rosales, y es que este Fashion Lab: The Experience ha sido una jornada 360º. "Estamos muy orgullosos de esta experiencia, que ha superado todas las expectativas. Con presupuesto inexistente, ha resultado un verdadero éxito, sin duda, gracias a todos los colaboradores y el apoyo de la Cámara de Comercio de Sevilla y GO! Eventos y Comunicación", afirman desde la organización.

"Ha sido un placer ver cómo Itgirls e Influencers locales no han querido perderse esta cita con la moda emergente, joven y sostenible. Todas ellas han disfrutado de una tarde distendida donde la moda ha sonado al ritmo de Dj Quini, y se han saboreado los cócteles de Gin Obsession, Royal Bliss y Kombucha-T", añaden.