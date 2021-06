Llega el verano y toca cambiar de look. Aunque eso no imple, necesariamente, tener que apostar por un corte de pelo. A veces, apostar por un cambio de look pasa por saber recurrir a los peinados que más triunfan y, como ocurre todos los veranos, las trenzas más en tendencia son las que marcan un antes y un después en los cambios de looks estivales.

Pero, de entre todas las tendencias de verano, junto con las ondas con efecto despeinado, hay un tipo de peinado que arrasa. Se trata de las baby braids, las trenzas que llevabas de adolescente y que son la tendencia absoluta de este verano 2021.

Las habrás visto en Instagram, se las querrás copiar a tu influencer favorita y pensarás en ellas con nostalgia porque con las baby braids viviste alguno de los mejores veranos de tu vida. Por eso este verano de revivals, apostar por unas baby braids es la tendencia más acertada (y también la más fácil de seguir).

Las baby braids son ese tipo de trenzas que a las mayores de 30 nos recuerda a cuando teníamos 15 años y disfrutábamos leyendo la Súper Pop. Pero, ¿qué son las baby brais? Se trata de unas delicadas y pequeñas trenzas que adornan los laterales de nuestra melena y que han llegado para convertirse en la tendencia absoluta de este verano 2021.

Las famosas y clebrities más trendy ya las han llevado en su cabello con distintos looks, desde propuestas súper informales a looks más sofisticados. Las trenzas baby braids han llegado para quedarse y no hay tendencia de nuestra adolescencia que nos pueda gustar más que ésta. ¿Estás preparada para abrazar la tendencia más in del verano y marcarte unas baby braids?

Las 'celebrities' que ya han sucumbido ante las baby braids

La actriz Ester Expósito fue una de las primeras en colgar en su cuenta de Instagram una imagen con las trenzas baby braids. Llevaba una camisa estampada en flores y colorida y con este peinado nos quiso decir que el verano estaba cerca. Pero no ha sido la única celebritie.

Hailey Bieber también se decantó por hacer dos trenzas finas en un lateral de su rostro dándole un toque más urbano a su look, en conjunto con el gorro de pescador y sus largas uñas. Si quieres probar un look más sofisticado, te recomendamos hacerlo como la actriz Margot Robbie. Ella las usó un con un sencillo vestido de volantes en blanco permitiendo que su outfit pareciera sacado de una playa de Ibiza o de la Costa Azul.

Kendall Jenner, otra de nuestras celebs favoritas, no podía faltar si hablamos de tendencias. Ella fue una de las primeras en ponerlas de moda y la vimos en su cuenta de Instagram con sus baby braids y un bikini.

Cómo hacer unas baby braids perfectas