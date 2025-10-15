AOKlabs abre segunda tienda en Sevilla: El secreto de la cosmética africana ahora en Lagoh

La belleza cada vez tiene un enfoque más natural y se percibe desde un punto de vista más sostenible. Por eso, cada vez hay más firmas que basan sus productos de belleza en ingredientes naturales, que son aptos para todo tipo de pieles y con los que potenciar el consumo y la producción responsable. La firma de cosmética africana AOKlabs es una de ellas. Empezó vendiendo sus productos de manera online y en algunos establecimientos, pero, después de la apertura de su primera tienda en Sevilla es imparable.

AOKlabs lleva su universo de texturas, colores y aromas a centro comercial Lagoh, con la apertura de su segunda tienda física en la ciudad. “Más que un punto de venta, este espacio sensorial invita al visitante a sumergirse en África, conectando con la esencia de ingredientes como Oro Africano, baobab, moringa y kigelia, todos formulados para ofrecer eficacia y alta tolerancia, incluso en pieles sensibles o con afecciones cutáneas”, explican desde la firma.

La nueva tienda de AOKlabs en Lagoh. / M. G.

Talleres, asesoramiento personal y cosmética sostenible

Diseñada para el bienestar y el cuidado profundo, la tienda acogerá una amplia gama de productos adaptados a todo tipo de pieles —grasa, seca, sensible, acnéica o en etapas como el embarazo y menopausia— y garantizará un asesoramiento personalizado. Las clientas y clientes podrán descubrir packs a medida, recibir consejos de expertas en dermocosmética y reservar talleres de formación y autocuidado centrados en rutinas faciales y rituales africanos a través de su página. “Estos talleres van más allá de la cosmética, son un momento de autocuidado para ti. Un espacio de pausa en tu día a día, donde podrás disfrutar de una merienda o desayuno, según el horario, ya sea en compañía o contigo misma”, explica Katia Simone cofundadora de AOKlabs.

Katia Simone, cofundadora de AOKlabs. / M. G.

Para celebrar la apertura, AOKlabs ha diseñado promociones exclusivas, descuentos especiales, regalos con compra, muestras gratuitas y un sorteo solidario cuyos beneficios irán destinados a los proyectos comunitarios en Ghana, donde la marca apoya el desarrollo de más de 200 mujeres cooperativistas.

Esta inauguración refuerza el compromiso ético y social de AOKlabs. “Se trata de un modelo de negocio responsable que apuesta por la sostenibilidad, la trazabilidad de ingredientes y el empoderamiento femenino en las comunidades de origen de sus materias primas”, explica Katia Simone. Sevilla, con su espíritu cosmopolita y su gusto por lo auténtico, vuelve a ser testigo del impacto positivo que genera una cosmética que une tradición ancestral y tecnología de vanguardia.

La nueva tienda de AOKlabs en Lagoh. / M. G.

El Oro Africano, el sello de identidad de una firma con un fuerte compromiso social

Fundada en 2020 en Dos Hermanas (Sevilla) por Katia Simone y Fran Morales, AOKlabs S.L. es una compañía pionera en alta cosmética natural africana. Su producto estrella, el Oro Africano, es manteca de karité 100% natural, ecológica y obtenida de manera sostenible en cooperativas de mujeres en Ghana.

La firma ha sido reconocida en Andalucía y a nivel nacional con premios como AJE Andalucía 2022, XX PREMIOS GEN – CEAJE (Premio Sostenibilidad y Compromiso Social) 2023 o Premio WITH Mujeres Líderes 2024, entre otros.

AOKlabs combina investigación dermatológica avanzada con un fuerte compromiso social y medioambiental, y distribuye sus productos tanto en España (farmacias, e-commerce y tiendas propias) como en mercados de Europa y Asia.