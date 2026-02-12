Trajes de flamenca con descuento en el primer showroom de moda flamenca de Sevilla Fashion Outlet

Terminada la temporada de moda flamenca y con las tendencias sobre la mesa, es el momento de comenzar el ritual de búsqueda de traje de flamenca. Para ponerlo un poco más sencillo, hay espacios que se reinventan y se llenan de lunares y volantes para convertirse en epicentro de la moda flamenca. Sevilla Fashion Outlet es uno de ellos. El enclave inaugura el primer espacio We Love Flamenco, salto al retail de la pasarela de moda flamenca que, durante toda la primavera 2026, se convertirá en punto de encuentro para amantes de la moda.

Pra celebrar esta nueva apertura, el espacio, además, celebra los días 13 y 14 de febrero una venta especial de moda y artesanía flamenca con las propuestas de temporada de grandes nombres de la pasarela en condiciones irrepetibles. ¿Dónde? En la sala The Loft de Sevilla Fashion Outlet.

Diseños de Pol Núñez vistos en We Love 2026. / Salva Castizo

El showroom permanecerá abierto los días 13 y 14 de febrero en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00. La entrada es libre y el espacio se encuentra en la segunda planta de Sevilla Fashion Outlet (acceso junto a la pop up store Cherubina y Bimani). Si estás buscando traje de flamenca, es una ocasión perfecta para hacerte con diseños artesanos, algunos con descuentos.

Qué diseñadores participan en el showroom de We Love Flamenco

En este primer pop up de moda flamenca, Sevilla Fashion Outlet acoge las propuestas de Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez, Alberto Mattey, Santana Diseños, Alicia Suárez, Alejandro Santizo, Rafael Leveque o Javier García, presentadas recientemente en la pasarela We Love Flamenco.

Diseños de Alberto Mattey vistos en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Es una ocasión perfecta para hacerte con uno de los clásicos diseños canasteros de Carmen Acedo, apostar por las flamenca bohemias de Pol Núñez o dejarte atrapar por las nuevas propuestas de diseñadores como Alicia Suárez. ¿Lo mejor? Que las propuestas cuentan con descuentos significativos y regalos exclusivos con cada compra.

Diseños de Alicia Suárez vistos en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Actividades parelas al showroom de moda flamenca

Hasta el próximo mayo de 2026, la sala The LOFT de Sevilla Fashion Outlet acogerá workshops, talleres de estilo, encuentros con destacados nombres de la escena nacional de la moda y ventas especiales de moda y artesanía textil flamenca de primeras firmas.

Diseños de Santana Diseños vistos en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

Con esta iniciativa, el destino de compras refuerza su vínculo con Andalucía y sus creadores. “En Sevilla Fashion Outlet compartimos con We Love Flamenco el interés por la moda flamenca, un sector único en el mundo que se nutre del ingenio y el talento local”, ha expresado Jorge Pérez de Zabalza, director de marketing y turismo de VIA Outlets en España.

Diseños de Javier García vistos en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

Laura Sánchez y Javier Villa, fundadores de We Love Flamenco, han destacado, además, que "colaborar con Sevilla Fashion Outlet es un gran paso para prestigiar y proyectar la moda flamenca en el segmento Premium". "Eso nos permite llegar a nuevos públicos y consolidar el sector como un referente de calidad", han comentado.