Tres prendas aburridas de las que te despedirás en 2025 y tres que serán tendencia máxima

Con cada nuevo año, las tendencias nos invita a actualizar nuestro armario y despedirnos de aquellas prendas que ya han cumplido su ciclo. En 2025, las tendencias apuntan a una mezcla de nostalgia reinterpretada y modernidad más funcional, con piezas que combinan funcionalidad, elegancia y un toque inesperado. Mientras la capa ha desplazado al abrigo de paño como la opción invernal más sofisticada, los vaqueros baggy balloon se posicionan como los nuevos imprescindibles frente a los eternos wide leg. La moda, como siempre, está en constante evolución, y 2025 no será una excepción.

Algunas prendas que han sido protagonistas durante varias temporadas empiezan a mostrar signos de desgaste estilístico. Ya no despiertan la emoción de antes y han sido reemplazadas por alternativas más frescas y acordes con el espíritu de los nuevos tiempos. Sin embargo, no todo es despedida: las nuevas tendencias nos traen prendas que, sin duda, se convertirán en los favoritos del armario.

El cambio no significa abandonar la esencia de nuestro estilo personal, sino adaptarlo a los códigos actuales. En este artículo, te contamos cuáles son las tres prendas que dirán adiós en 2025 y qué tres piezas ocuparán su lugar como tendencia máxima.

Tres prendas aburridas de las que te despedirás en 2025

Jersey de punto fino de Lefties. / Lefties

Los jerseys de cuello alto básicos: Aunque han sido un imprescindible durante años, los jerseys de cuello alto lisos y básicos comienzan a quedar relegados. Su diseño minimalista y monótono no logra competir con las opciones más dinámicas que dominarán 2025, como los jerseys con detalles estructurales, cut-outs estratégicos o tejidos con texturas llamativas.

Las chaquetas de estilo biker: La clásica chaqueta biker, símbolo del look rebelde y desenfadado, pierde fuerza frente a opciones más sofisticadas como las capas o chaquetas acolchadas con cortes modernos. Aunque sigue siendo funcional, su estética se siente algo rígida y menos versátil para los looks actuales.

Las faldas lápiz estándar: Elegantes pero limitadas en su versatilidad, las faldas lápiz tradicionales dan paso a diseños más relajados, como las faldas midi plisadas o las faldas cargo de lujo. Estos nuevos estilos no solo son más cómodos, sino que también se adaptan a una mayor variedad de ocasiones, desde el día a día hasta eventos más formales.

Tres prendas que serán tendencia máxima en 2025

Este año, la moda se centra en reinterpretar lo clásico con un enfoque más moderno y funcional. Despídete de prendas que ya no despiertan emoción y abraza las nuevas tendencias que marcarán 2025. Los chalecos acolchados, los pantalones cargo de lujo y las faldas midi plisadas no sólo actualizarán tu armario, sino que también te permitirán experimentar con looks versátiles y sofisticados.

Chaleco bordado de Zara. / ZARA