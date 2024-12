Adiós abrigo de paño, la capa inaugura las tendencias de 2025 y este diseño de Zara lo confirma

Una de las prioridades de estos gélidos días de invierno es mantenernos abrigadas sin perder ni un ápice de estilo. Configurar un look invernal perfecto puede parecer complicado, pero con unos básicos bien seleccionados, como un jersey elegante, unos vaqueros en tendencia y un abrigo funcional, la fórmula se vuelve sencilla y efectiva. Sin embargo, en 2025, la moda nos invita a repensar los clásicos del armario.

Atrás quedan los días en los que los abrigos de paño eran la única opción para afrontar el frío con elegancia. Este año, las tendencias dictan que las capas son la nueva prenda estrella. Igual de cálidas, pero infinitamente más sofisticadas, las capas se han convertido en el nuevo aliado para los meses más fríos. Además, su diseño versátil las hace ideales tanto para looks de invitada como para estilismos de diario.

La capa no sólo es una prenda que ofrece comodidad y estilo, sino que también aporta un toque de sofisticación a cualquier outfit. Perfectas para combinar con cualquier prenda del armario, las capas llegan en tejidos variados y colores versátiles, listas para elevar nuestros looks invernales a un nivel superior. Este diseño de Zara es la prueba de que las capas serán la tendencia elegante en 2025.

Por qué las capas serán tendencia en 2025

Las capas se han coronado como la pieza más deseada de la temporada por varias razones. En primer lugar, su diseño versátil las convierte en una prenda funcional y atemporal que puede adaptarse a cualquier estilo. Desde propuestas minimalistas hasta versiones más elaboradas con detalles decorativos, hay una capa para cada gusto.

Además, las capas aportan un aire de sofisticación que los abrigos tradicionales no siempre consiguen. Al caer sobre los hombros y envolver el cuerpo con suavidad, logran un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad. Si bien fueron inicialmente asociadas a looks más formales, en 2025 las veremos como protagonistas de estilismos casuales.

Por último, su capacidad para combinarse con todo tipo de prendas, desde vestidos midi hasta pantalones de cuero o vaqueros, las convierte en una inversión inteligente. Añaden un toque inesperado a los outfits más básicos y son ideales para quienes buscan renovar su armario sin renunciar a la funcionalidad.

Cómo combinar las capas en tus looks diarios

Las capas son extremadamente versátiles y pueden adaptarse a cualquier ocasión, no necesariamente a un look de invitada. Las puedes llevar con unos vaqueros, con unos pantalones de punto, con un vestido o incluso con una falda, ya que son bastante fáciles de combinar. La clave para combinar capas es jugar con las proporciones. Dado que las capas suelen tener un diseño más voluminoso, elige prendas ajustadas o estructuradas en la parte inferior para equilibrar el look. Estas son algunas de la sopciones de looks con capa.

Para un look casual : Combina una capa con unos vaqueros de corte recto y un jersey de cuello alto en un color neutro. Añade botas altas y un bolso tipo bandolera para un estilo cómodo y chic.

: Combina una capa con unos vaqueros de corte recto y un jersey de cuello alto en un color neutro. Añade botas altas y un bolso tipo bandolera para un estilo cómodo y chic. Para un look de oficina : Una capa en tonos neutros funciona a la perfección con pantalones de pinzas y botines. Añade una camisa blanca o un jersey ajustado para un outfit profesional.

: Una capa en tonos neutros funciona a la perfección con pantalones de pinzas y botines. Añade una camisa blanca o un jersey ajustado para un outfit profesional. Para un look de noche : Las capas son ideales para elevar cualquier vestido de noche. Opta por una capa negra o gris oscuro para combinar con un vestido midi y tacones.

: Las capas son ideales para elevar cualquier vestido de noche. Opta por una capa negra o gris oscuro para combinar con un vestido midi y tacones. Para un look bohemio: Si buscas algo más relajado, combina tu capa con un vestido largo estampado y botines camperos. Un sombrero de ala ancha y un bolso cruzado completarán el look.

La capa de Zara que confirma la tendencia de 2025 que destierra a los abrigos de paño

Zara marca el paso en cuanto a tendencias y su diseño de capa para 2025 es la prueba definitiva de que esta prenda ha llegado para quedarse. Se trata de una capa-abrigo en un elegante color gris, confeccionada en tejido más gordito para garantizar calidez.

Su diseño incluye un cuello redondo y manga larga que se ajusta perfectamente a los hombros, permitiendo una gran movilidad. Además, presenta unas aberturas laterales en los brazos que no sólo aumentan la comodidad, sino que también añaden un detalle funcional y moderno. El cierre frontal con botones metálicos aporta un toque sofisticado que eleva cualquier outfit. Perfecta para looks de diario o para eventos más especiales, esta capa se adapta a cualquier estilo y situación. ¿Lo mejor? Su capacidad para transformar un estilismo sencillo en un look de impacto, todo sin renunciar a la comodidad.

Capa de Zara. / ZARA

Disponible desde la talla S hasta la L, la capa de Zara que confirma la tendencia de 2025 que destierra los abrigos de paño tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 2756/015/802