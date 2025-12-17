Acaba de llegar a Mango la blusa más elegante de 2026: En tonos pastel, con lazada y perfecta para llevarla con jeans en primavera
Las tendencias coquetas siguen muy presentes entre las blusas que ahora, además, se llenan de color
Tenemos ganas de conocer (y de llevar) las tendencias que dominarán 2026. Aunque al año todavía le queda bastante recorrido y hay prendas que no podremos llevar hasta dentro de unos meses, podemos acercarnos a ellas a través de las blusas en tendencia. A pesar de que los jerséis son las prenda del uniforme de estos días, hay momentos en los que las temperaturas dan tregua y podemos apostar por esa blusa satinada y elegante con nuestros vaqueros. Sobre todo, si combinamos esa blusa más especial con una chaqueta o una blazer.
Aunque parece una prenda con poca evolución, la blusa es una pieza clave de cualquier fondo de armario y también se adapta a las tendencias del momento. Ahora que prima la estética coqueta y las prendas se vuelven más cuidadas y elegantes, podemos afirmar que la recién llegada a Mango es una de las blusas más en tendencia de 2026. Con lazada y en un tono pastel, esta blusa es perfecta para llevarla con jeans en primavera. Aunque puedes apostar por ella desde ya, en primavera le sacarás mucho más partido y ahora entenderás por qué.
Celeste y con lazada, así es la blusa más elegante de Mango
Los tonos pastel han llegado para quedarse. Hicieron su aparición estelar en los jerséis más calentitos y, como era de esperar, han dado el salto a las blusas. Desde los lavanda a los rosas empolvados, los tonos pastel dominan la paleta cromática de 2026 y le dan una nota de color a las blusas más románticas. Si en temporadas pasadas destacaban en blanco y perforadas, para esta primavera las blusas serán lisas, en tonos pastel y con una amplia y generosa lazada.
En el caso de la blusa de Mango, nos encontramos con una blusa en celeste muy clarito, bastante vaporosa y con las mangas ligeramente abullonadas. A diferencia de otras blusas con estas características, no hay botones y el cuello es de chimenea para terminar en una lazada que puedes llevar en el frontal o en la parte trasera. Queda ideal con unos vaqueros oscuros y no pararás de llevarla esta primavera.
Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa celeste y con lazada de Mango tiene un precio de 35,99 euros.
Ref: 17044138
