Acaba de llegar a Mango la blusa más elegante de 2026: En tonos pastel, con lazada y perfecta para llevarla con jeans en primavera

Tenemos ganas de conocer (y de llevar) las tendencias que dominarán 2026. Aunque al año todavía le queda bastante recorrido y hay prendas que no podremos llevar hasta dentro de unos meses, podemos acercarnos a ellas a través de las blusas en tendencia. A pesar de que los jerséis son las prenda del uniforme de estos días, hay momentos en los que las temperaturas dan tregua y podemos apostar por esa blusa satinada y elegante con nuestros vaqueros. Sobre todo, si combinamos esa blusa más especial con una chaqueta o una blazer.

Aunque parece una prenda con poca evolución, la blusa es una pieza clave de cualquier fondo de armario y también se adapta a las tendencias del momento. Ahora que prima la estética coqueta y las prendas se vuelven más cuidadas y elegantes, podemos afirmar que la recién llegada a Mango es una de las blusas más en tendencia de 2026. Con lazada y en un tono pastel, esta blusa es perfecta para llevarla con jeans en primavera. Aunque puedes apostar por ella desde ya, en primavera le sacarás mucho más partido y ahora entenderás por qué.

Celeste y con lazada, así es la blusa más elegante de Mango

Blusa con lazada de Mango. / Mango

Los tonos pastel han llegado para quedarse. Hicieron su aparición estelar en los jerséis más calentitos y, como era de esperar, han dado el salto a las blusas. Desde los lavanda a los rosas empolvados, los tonos pastel dominan la paleta cromática de 2026 y le dan una nota de color a las blusas más románticas. Si en temporadas pasadas destacaban en blanco y perforadas, para esta primavera las blusas serán lisas, en tonos pastel y con una amplia y generosa lazada.

En el caso de la blusa de Mango, nos encontramos con una blusa en celeste muy clarito, bastante vaporosa y con las mangas ligeramente abullonadas. A diferencia de otras blusas con estas características, no hay botones y el cuello es de chimenea para terminar en una lazada que puedes llevar en el frontal o en la parte trasera. Queda ideal con unos vaqueros oscuros y no pararás de llevarla esta primavera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa celeste y con lazada de Mango tiene un precio de 35,99 euros.

Ref: 17044138