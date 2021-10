La nueva colección de Harry Potter de Lefties que vas a querer como regalo de Navidad.

Ni las temperaturas ni la lejanía en el tiempo nos hacen pensar en Navidad. Al menos no hasta que hemos buceado un poco por las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas. Si y el jersey de ovejas de Lady Di nos ha hecho soñar con villancicos, la nueva colección de Harry Potter de Lefties no nos deja pensar en otra cosa que no sea Navidad.

Ya nos hemos imaginado con nuestra sudadera de Hogwarts y una cazadora de aviador o presumiendo de zapatillas deportivas con nuestros recién adquiridos pantalones flare. Aunque, en lo que de verdad nos ha hecho pensar la nueva colección de Harry Potter de Lefties es que la queremos como regalo de Navidad.

Sabemos que escribir la carta a los Reyes Magos cada vez es más difícil porque tenemos de todo y pocas cosas hay que nos hagan una ilusión infinita, salvo que haya sido una niña en los 90 y Harry Potter se haya convertido en toda una obsesión. Para las que lo hemos sido, la nueva colección de Harry Potter de Lefties se convierte en el mejor regalo de Navidad, ese que abres con la misma ilusión con la que el crío de aquel anuncio abría ¡un palo! como regalo.

Aunque te parezca pronto, cuando veas las sudaderas, camisetas, calcetines y hasta zapatillas deportivas de la nueva colección de Harry Potter para Lefties vas a querer escribir tu carta de regalos para Navidad.

Así es la colección de Harry Potter para Lefties

Además de ser una colección íntegra de Harry Potter, lo mejor de todo, es que los precios de estas prendas y accesorios son bastante económicos, ya que oscilan entre los 5,99 euros a los 29,00. De todas las prendas que componen la nueva colección de Harry Potter para Lefties, sabemos que hay una súper especial que vas pedir como regalo esta Navidad. Se trata de la sudadera de Gryffindor, una prenda de rayas anchas horizontales en un tono burdeos y mostaza. Una pieza que se puede adquirir por 15,99 euros desde la talla S hasta la XL. Además, tiene un detalle bordado que no ha pasado desapercibido: el logo de Gryffindor.

También se puede encontrar un modelo en color blanco con el nombre de Harry Potter y el número 07 inscrito en la parte delantera. La prenda -de 15,99 euros- es de cuello capucha y manga larga. Cuenta con una goma elástica en la cintura y los puños. Es muy cómoda gracias a su tejido elástico que cuenta con un suave cepillado en el interior que le aporta confort.

Por otro lado, Lefties no se ha olvidado de los accesorios. Así, en la nueva colección de la hermana pequeña de Inditex podemos encontrar desde calcetines inspirados Harry Potter, hasta bolsos estilo shopper tamaño XXL. Uno de los modelos de tejido ligero por 6,99 euros tiene impresa la imagen de la lechuza Hedwig.

La camiseta de manga corta de Hogwarts Express blanca con detalles negros es otra de las prendas que combinan con cualquier outfit casual. Disponible desde la talla S hasta la XL, la camiseta de Hogwarts tiene un precio de 9,99 euros.

Por otro lado, la firma también ha propuesto calzado para combinar con las prendas de la colección de Harry Potter. Así, las zapatillas deportivas de Harry Potter se convierten en el calzado perfecto que pedir como regalo esta Navidad, sobre todo para aquellos que todavía esperamos que nos llegue la carta de Hogwarts.