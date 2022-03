De lunares y azul, así es el conjunto de Zara para un almuerzo en la Feria de Abril.

Es imposible no tener ganas de Feria de Abril este año, aunque no soportes el albero, aunque lleves fatal el calor de las casetas y aunque el olor a fritanga con el que llegas a casa haga que te quieras precipitar de la vida. Después de dos años huérfanas de Feria de Abril y con la moda flamenca pidiendo a gritos que le devolvamos el lugar que le corresponde, este año todas queremos pisar el Real y hacerlo con un súper lookazo, a ser posible con la tendencia más elegante de la primavera, los lunares en blanco y negro. O en azul y blanco, como el estampado del irresistible conjunto de Zara para un almuerzo en la Feria de Abril.

Dadas las circunstancias climatológicas de esta Feria de Abril (que cae en mayo), puede que te hayas planteado no vestir de flamenca y apostar por alguna de las blusas más primaverales y combinarlas con una falda midi o unos pantalones palazzo de tiro alto, pero esa no es la solución a tus looks de paisana para ir a la Feria de Abril. Si no te vas a vestir de flamenca, te recomendamos que hagas de los lunares tu mejor seña de identidad y fiches por este súper conjuntazo de Zara que ya ha hecho saltar todas nuestras alarmar flamencas.

Compuesto por una blusa de corte fluido, mangas semimariposa y un frunce en la cintura y unos pantalones pitillos, el conjunto de lunares de Zara se presenta con un fondo azul eléctrico y unos lunares de gran tamaño en grande. Muy alegre y favorecedor, este conjunto de lunares de Zara se antoja perfecto para un almuerzo en la Feria de Abril. Es tan alegre y primaveral, que nadie se dará cuenta que no vas vestida de flamenca porque los lunares del conjunto reivindicarán tu esencia más flamenca.

Así es el conjunto de lunares azul de Zara para ir a la Feria de Abril

El conjunto de lunares de Zara está compuesto por un cuerpo cropped con escote pico y manga larga ancha y presenta un cierre frontal cruzado con nudo. Por su parte, los pantalones son pitillo y están confeccionados con un tejido en mezcla de lino. Presentan un tiro alto con bolsillos delanteros de vivo y un cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico.

El conjunto de lunares azul de Zara se puede comprar por separado, aunque nos encanta combinado, tiene un precio de 29,95 euros, en el caso de la blusa, y de 25,95 euros, en el caso de los pantalones. Ambas prendas están disponibles desde la talla XS hasta la XL. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que este conjunto de lunares de Zara será un lookazo total para la Feria de Abril, sobre todo para los almuerzos soleados.