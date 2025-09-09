Lefties tiene el traje sastre elegante, cómodo y estilizador que puedes llevar con deportivas sin parar este otoño

Si nuestras abuelas levantaran la cabeza, les daría un infarto. Cuando descubriesen que los pantalones de vestir ya no se llevan con tacones, sino que las deportivas han sustituido cualquier clase de calzado, se quedarían en shock. Eso por no hablar de que las propuestas más elegantes, como los trajes sastre, han dejado de ser una pieza masculina para integrarse a al perfección en los armarios femeninos y que, además, las mujeres más estilosas lo llevan con zapatillas. Ellas, que cuidaban al detalle los elementos de sus estilismos, no entenderían que la informalidad sea sinónimo de buen gusto y que la comodidad no es un concepto reservado en exclusividad para estar en casa.

Gracias a las musas, las tendencias han cambiado y las firmas y diseñadores han tomado buena nota de las necesidades femeninas para adaptar los estilismos a los ritmos de vida tan vertiginosos que llevamos. La elegancia no está reñida con la informalidad, es más bien algo innato. Por eso, llevar unos vaqueros anchos con unas deportivas y una blazer en tendencia, aunque a tu abuela le chocaría, a la mujer actual le parece la mejor de las opciones.

En esa búsqueda de la elegante comodidad, los trajes sastre se han convertido en el must de los looks actuales, ya sea para ir a la oficina, para un evento importante o para salir de compras. Como el mix de conceptos está a la orden del día, combinar un traje sastre, tan elegante, sobrio y formal, con unas deportivas, no sólo es un acierto, sino que se convierte en un estilismo con mucha, muchísima personalidad. Con un don para estilizar, porque tiene todos los elementos que alagan, armonizan y proporcionan la figura, lo trajes sastre funcionan igual de bien en mujeres de todas las edades y en cualquier contexto. En el caso de esta propuesta de Lefties, un traje sastre elegante, cómodo y estilizador, es la opción perfecta para llevar con deportivas sin parar este otoño.

Las claves para que un look con traje sastre funcione con unas deportivas

Que las tendencias se hayan relajado y que ahora combinemos prendas formales con piezas más relajadas no significa que todo valga. Hay que encontrar cierto equilibrio entre las diferentes combinaciones para que el resultado sea un look que diga mucho de nosotras mismas sin caer en el esperpento. En el caso de un traje sastre, que podemos llevar con cualquier calzado, pero nos gusta con deportivas, estas son las claves que debes tener en cuenta.

El corte del traje : Los trajes rectos o ligeramente oversize funcionan mejor que los muy ajustados y va en consonancia con la ya mencionada comodidad. Los pantalones pueden ser rectos, cropped o ligeramente anchos, para dejar ver las deportivas. Evita bajos largos que arrastren, rompen el efecto pulido (aunque el público más joven se decante por llevarlo así, pero el mensaje que ellos quieren lanzar es otro).

: Los trajes rectos o ligeramente oversize funcionan mejor que los muy ajustados y va en consonancia con la ya mencionada comodidad. Los pantalones pueden ser rectos, cropped o ligeramente anchos, para dejar ver las deportivas. Evita bajos largos que arrastren, rompen el efecto pulido (aunque el público más joven se decante por llevarlo así, pero el mensaje que ellos quieren lanzar es otro). Tipo de deportivas : Lo ideal son zapatillass minimalistas, como unas blancas lisas, de piel o con detalles discretos. También funcionan modelos retro de inspiración vintage. Evita zapatillas de running muy técnicas o demasiado voluminosas, que desentonan con la sastrería (volvemos a insistir, entre el público más joven es un mantra, pero éste busca configurar otro tipo de estilismo).

: Lo ideal son zapatillass minimalistas, como unas blancas lisas, de piel o con detalles discretos. También funcionan modelos retro de inspiración vintage. Evita zapatillas de running muy técnicas o demasiado voluminosas, que desentonan con la sastrería (volvemos a insistir, entre el público más joven es un mantra, pero éste busca configurar otro tipo de estilismo). Colores en armonía : Un total look neutro siempre funciona, sobre todo, ahora que la estética old money cobra un peso importante. Si las deportivas tienen color o algún estampado, que sea para convertirse en protagonistas y subir de nivel un look que, a priori, puede parecer anodino.

: Un total look neutro siempre funciona, sobre todo, ahora que la estética old money cobra un peso importante. Si las deportivas tienen color o algún estampado, que sea para convertirse en protagonistas y subir de nivel un look que, a priori, puede parecer anodino. Con blusa sencilla o camiseta básica : Para un aire más elegante, apuesta por una blusa blanca o de seda, también funcionan bien los tonos celestes y las rayas en rejidos Oxford. Para un look más relajado, juega con una camiseta básica de algodón. Cuando bajen las temperaturas, puedes apostar por un jersey de cuello alto, pero finito.

: Para un aire más elegante, apuesta por una blusa blanca o de seda, también funcionan bien los tonos celestes y las rayas en rejidos Oxford. Para un look más relajado, juega con una camiseta básica de algodón. Cuando bajen las temperaturas, puedes apostar por un jersey de cuello alto, pero finito. Atención a los detalles: Siempre puedes añadir cinturón de piel sencillo y un bolso estructurado. Recuerda mantener el traje bien planchado y las deportivas impecables para enraízar con los principios de la estética old money.

Con rayas diplomáticas y efecto piernas infinitas, así es el traje sastre de Lefties que llevarás con deportivas

No entraba en nestros planes porque estábamos buscando otro tipo de prendas para este arranque de otoño, pero hemos entrado en Lefties y no hemos podido evitar sentir un flechazo al ver este traje sastre. En un intenso gris oscuro, este traje sastre tiene todos los ingredientes para convertirse en un must este otoño.

Traje sastre de Lefties. / lefties

Con rayas diplomáticas, el conjunto se compone de unos pantalones de vestir, una blazer y un chaleco, piezas que funcionan bastante bien en solitario, pero que suben de nivel si se combinan.

En el caso de los pantalones, estamos ante una pieza básica y clásica con las perneras anchitas, el talle alto y pinzas en los laterales que ayudan a que la prenda estilice mucho más.

En el caso de la balzer, el cambio de paradigma llega a esta prenda y se observa más estructurada y un poco oversize. Por el contrario, el chaleco es ajustado y en versión cropped.

Chaleco de rayas diplomáticas de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el traje sastre de Lefties que puedes llevar con deportivas este otoño tiene un precio de 22.99 euros, en el caso de los pantalones, de 29.99 euros, en el caso de la blazer, y de 19.99 euros, en el caso del chaleco.

Ref pantalones : 5934/302/922

: 5934/302/922 Ref blazer : 5854/310/922

: 5854/310/922 Ref chaleco: 5854/311/922

En beige, la otra propuesta de Lefties que puedes llevar con deportivas

Aunque el diseño es bastante sencillo y básico, puede que las rayas diplomáticas te parezcan demasiado. No hay problema, en Lefties también tienen otras propuestas de traje sastre para llevar con deportivas mucho más neutras. Hay diseños en negro y en gris oscuro, pero este traje sastre en color beige nos parece una opción mucho más interesante, sobre todo, para el arranque del otoño.

Traje sastre beige de Lefties. / lefties

Al igual que la propuesta anterior, este traje sastre se compone de tres piezas holgaditas que combinan a la perfección con unas zapatillas deportivas. Los primeros días del otoño, puedes llevar los panatalones con el chaleco para un look más fresquito y en tendencia.

Chaleco beige de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el traje sastre de Lefties que puedes llevar con deportivas este otoño tiene un precio de 19.99 euros, en el caso de los pantalones, de 29.99 euros, en el caso de la blazer, y de 19.99 euros, en el caso del chaleco.