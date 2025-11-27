Mango 'regala' este Black Friday la chaqueta de ante con borreguito más calentita y en tendencia del invierno

Que el Black Friday cada vez comience antes y deje de ser un día para convertirse en una semana nos parece maravilloso. Ahora tenemos mucho más tiempo para hacernos con esas prendas que llevan meses en nuestro carrito esperando a ser rebajadas. Todas las temporadas nos enamoramos de la clásica chaqueta de borreguito, no sólo porqye resulta bastante calentita, sino porque es versátil, atemporal y muy elegante. Competencia directa del abrigo de pelo que llevaba tu abuela y ahora es tendencia máxima, podemos decir que la chaqueta de borreguito se encuentra entre los abrigos con descuentos por el Black Friday. Es más, se trata de una de las prendas con mayor rebaja, al menos en Mango.

Como las firmas adelantan sus descuentos, podemos compartir que Mango regala su chaqueta de borreguito clásica y con ella se suma a las inversiones inteligentes para hacer en el Black Friday. Estamos acostumbradas a que estas chaquetas no suelan tener grandes descuentos, por eso estamos asombradas ante la rebaja de Mango. Si, como nosotras, estabas esperando que alguna firma rebajase esta icónica chaqueta, no te o pienses dos veces y ficha la de Mango que, además, es la más en tendencia del invierno.

De ante y borreguito, así es la chaqueta de Mango con descuentazo por el Black Friday

No es exactamente la clásica chaqueta de borreguito porque no es la doble faz al uso. Esta chaqueta se presenta en una versión holgadita y con un largo hasta la cadera. Sin ser excesivamente voluminosa, esta chaqueta cuenta con la parte externa de ante, que le da un aspecto bastante elegante y de lujo silencioso. La parte interna es de borreguito, pero es en el mismo tono que la chaqueta, un camel intenso. Presenta unos botones con efecto carey que le dan un aire vintage muy sofisticado.

Chaqueta con borreguito de Mango. / Mango

A la hora de combinarla, proponemos unos siempre acertados vaqueros, tanto azul clásico como en versiones más o menos claritas. En lugar de una blusa, como luce la modelo nos gusta más con un jersey de cuello alto finito en un beige muy clarito para que haga contraste con la prenda. Otra opción es un vestido de punto, ajustadito y en beige, con unas botas de ante.

Chaqueta con borreguito de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de borreguito de Mango tiene un precio de 99,99 euros, pero cuenta con un descuento del 30% por el Black Friday y se queda en 69,99 euros.

Ref: 17077900

De doble faz, un clásico de borreguito que también tiene descuentazo

Si prefieres la opción clásica de la chaqueta de borreguito, la doble faz, debes saber que la icónica de Mango también está rebajadísima por el Black Friday. A diferencia de la anterior, esta chaqueta es bastante más voluminosa y el borreguito va a contraste. Su largo también es hasta la cadera, por lo que es una buena opción para llevar con vaqueros y pantalones con el tiro subidito.

Chaqueta de borreguito de Mango. / Mango

Lss opciones de look que planteamos pueden ser un total look de punto, tanto en beige, como en camel, como incluso negro, pero siempre en versión monoromática. Con unos pantalones de vestir en crudo y un jersey con cenefa también puede funcionar bastante bien.

Chaqueta de borreguito de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de borreguito de Mango tiene un precio de 89,99 euros, pero cuenta con un descuento del 33% por el Black Friday y se queda en 59,99 euros.

Ref: 17057804