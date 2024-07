Moda, belleza y coctelería, la nueva experiencia beauty que arrasa este verano en Triana.

Conocer las tendencias del verano no puede reducirse en exclusividad a empaparse de los desfiles de moda y seguir en redes sociales a prescriptoras de moda. A veces, para conocer las tendencias del verano hay que participar en experiencias más completas en las que moda y belleza se den la mano. Experiencias como las que se celebran en el barrio de Triana y que no sólo aúnan moda y belleza, también se convierte en un monto de encuentro entre amantes de la moda en el que compartir y aprender de forma diferente.

El Armario de Paola es el espacio encargado de realizar estas experiencias, que llevan por nombre make up bar y se presenta como un evento que fusiona lo mejor de las tendencias veraniegas en moda y maquillaje. Como ya hicieron de cara a preparar los maquillajes y los looks para la Feria de Abril, esta encantadora boutique ha organizado de nuevo un encuentro donde las asistentes pudieron descubrir las novedades más frescas y chic para esta temporada estival. Si el primer evento tuvo la Feria como eje vertebrador y éste las tendencias del verano, ¿de qué hablarán en el próximo make up bar?

Las tendencias del verano en 4 looks

Dos looks veraniegos de El Armario de Paola. / M. G.

El evento fue un derroche de estilo, mostrando cuatro looks que capturaron la esencia del verano y que pueden adaptarse tanto a ocasiones diurnas como nocturnas, así como a planes formales y casuales. Aquí, un vistazo a los estilismos presentados:

Vestido amarillo con volantes : Con un corte en A que realza la cintura y volantes en la zona del escote, este vestido es ideal para resaltar la figura y añadir un toque de alegría y luminosidad a cualquier ocasión.

: Con un corte en A que realza la cintura y volantes en la zona del escote, este vestido es ideal para resaltar la figura y añadir un toque de alegría y luminosidad a cualquier ocasión. Conjunto dos piezas con estampado étnico : Compuesto por una falda pareo y un top de cuello halter, este look es perfecto para las amantes de los estampados vibrantes y las siluetas modernas, combinando comodidad y estilo de manera impecable.

: Compuesto por una falda pareo y un top de cuello halter, este look es perfecto para las amantes de los estampados vibrantes y las siluetas modernas, combinando comodidad y estilo de manera impecable. Vestido camisero estampado : Versátil y elegante, el vestido camisero es una opción excelente para cualquier momento del día, ofreciendo un aire fresco y sofisticado.

: Versátil y elegante, el vestido camisero es una opción excelente para cualquier momento del día, ofreciendo un aire fresco y sofisticado. Conjunto de rayas: Un dos piezas de pantalones y top a rayas que aporta un toque de dinamismo y elegancia. Este estilismo es ideal para quienes buscan un look más estructurado y a la moda.

Dos looks veraniego de El Armario de Paola. / M. G.

Todas las claves de maquillaje para el verano 2024

La consultora de belleza Marisa Flores Barragán fue la encargada de deslumbrar con dos propuestas de maquillaje pensadas para el verano. Para el día, Maria optó por un look fresco y natural, destacando una piel luminosa, ojos suaves en tonos tierra y labios en un tono melocotón, ideal para las actividades bajo el sol. Para la noche, presentó un maquillaje más intenso y glamuroso, con un ahumado en tonos bronce, labios en un elegante rojo cereza y un toque de iluminador para conseguir un efecto radiante bajo las luces nocturnas. Las gotas de brillo, aplicadas en zonas estratégicas del rostros fueron clave en estos maquillajes.

Más que tendencias, una experiencia

La consultora de belleza durante la sesión de make up bar. / M. G.

El Armario de Paola no se conforma con ofrecer las últimas tendencias en moda y belleza; su objetivo es transformar la experiencia de compra en algo memorable y enriquecedor. Las sesiones de make up bar son un ejemplo perfecto de esta filosofía. Durante el evento, las asistentes no solo conocieron los secretos de la temporada, sino que también disfrutaron de cócteles, charlas amenas con amigas y recibieron regalos exclusivos. Entre los obsequios se encontraban neceseres con productos de belleza, clases individuales de maquillaje y la oportunidad de participar en sorteos de productos de alta gama.

La creación de una comunidad de amantes de la moda

Con estas iniciativas, El Armario de Paola continúa revolucionando el concepto de boutique, creando un espacio donde la moda, la belleza y la comunidad se entrelazan de manera armoniosa. La combinación de tendencias, asesoramiento experto y un ambiente acogedor hacen de cada evento una cita imperdible para todas las amantes de la moda y la belleza en Sevilla.

En resumen, la última experiencia beauty organizada por El Armario de Paola no sólo fue una muestra de estilo y buen gusto, sino también una celebración de la moda y la belleza que realza el espíritu del verano y fomenta la conexión entre amigas. Sin duda, una cita que marca el inicio de una temporada llena de glamour y diversión.