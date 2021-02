Mango outlet tiene el mono negro básico de fondo de armario que salvará tus looks cuando no sepas qué ponerte por menos de 20 euros

Un buen fondo de armario siempre debe tener unos pantalones vaqueros, una camisa blanca y una prenda negra, así, como un concepto genérico. Una prenda negra es básica en cualquier armario porque tiene el súper poder de solucionarnos cualquier look. Un vestido negro, un pantalón negro, una camisa negra... La prenda que se te ocurra siempre será clave en un estilismo cuando no sepas qué ponerte.

Por eso el color negro no es que nos favorezca, es que nos saca del peor de los aprietos cuando no sabemos qué ponernos y necesitamos más que nunca acertar. En ese sentido, cuando salimos de compras (aunque sea de forma virtual) muchas veces buscamos esa prenda básica que tener para siempre como fondo de armario. Hacerse con las últimas tendencias, como el traje rosa que va a triunfar esta primavera, está bien, pero lo que necesitamos es una prenda negra que incluir en nuestro fondo de armario para que nos salve por siempre.

Nos hemos enamorado de su falda vaquera bicolor, pero esa prenda no nos salvará nuestros looks, por eso hemos tenido que bucear en la línea low cost de Mango a ver si dábamos con lo que estábamos buscando. Con prendas súper rebajadas, Mango outlet nos ha dado la clave de estilo que estábamos buscando con un mono negro básico que se convertirá en nuestra prenda favorita y con la que salvaremos nuestros looks cuando no sepamos qué ponernos.

Con un diseño muy sencillo, el mondo negro de Mango outlet es perfecto para cualquier combinación. Con unos complementos divertidos nos puede ayudar a conseguir o estilismo desenfadado y con un bolso animal print puede ofrecer una versión más juvenil de un outfit más sobrio. Mil combinaciones para un mono negro básico que es perfecto para apostar por tenerlo en nuestro fondo de armario por menos de 20 euros.

El mono negro de las mil opciones de estilo

Tenemos claro que una prenda negra como fondo de armario es un must have, pero hay veces que no todas las prendas negras son tan versátiles a la hora de combinarlas. El tejido suele jugar un papel bastante importante y el diseño, aunque no siempre, a veces nos juega malas pasadas a la hora de combinar nuestra prenda negra. Por eso este mono negro básico nos parece absolutamente perfecto para incluir en nuestro fondo de armario, porque ni el tejido ni el diseño nos suponen un un hándicap.

Se trata de un mono elaborado en poliéster que no presenta dificultad a la hora de apostar por combinarlo con otros tejidos. En cuanto al diseño, el mono es bastante sencillo. De corte recto y algo fluido, el mono de Mango outlet es de Mangas cortas, tiene un escote de pico y cuenta con una lazada en la cintura para enmarcar la figura. Un diseño bastante sencillo que hace posibles mil opciones de estilo.

Podemos apostar por combinarlo con un una biker efecto piel y unos taconazos rojos y seremos las reinas del estilo rocker. Otra opción es llevar el mono negro con unas zapatillas deportivas y una cazadora vaquera tipo oversize para un look informal, pero con mucho rollazo. La posibilidades son infinitas y por eso el mono negro de Mango outlet es la prenda perfecta para tener en nuestro fondo de armario y con la que salvaremos nuestros looks cuando no sepamos qué ponernos. Además, lo mejor de todo es su precio, ya que sólo cuesta 17,99 euros.