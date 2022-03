Los monos de Zara con los que llevar a otro nivel tus looks de oficina esta primavera

Ya huele a primavera y eso significa que nuestros looks empiezan a relajarse y a perder tanta sobriedad para volverse mucho más alegres. Además de alegres, la comodidad y el estilo más glam en primavera siempre suelen ir de la mano. De ahí que los vestidos de flores se conviertan en los más deseados de la primavera, que descubrir el mono de lunares más ideal de la temporada sea nuestra mejor hazaña o que los trajes de chaqueta se llenen de colores y sean la prenda estrella de las bodas de primavera.

Todo eso está muy bien, pero a la hora de buscar un look de oficina perfecto hay otras aspectos (que van mucho más allá de las tendencias) que tenemos que tener en cuenta. Es el caso de la comodidad, que solemos conseguirla a través de los pantalones y las faldas, pero cuando los monos de Zara entran en acción, los looks de oficina suben de nivel de manera estratosférica.

Ya habíamos descubierto en Zara algún que otro mono que nos había conquistado, pero no se nos había ocurrido pensar en ellos a la hora de subir de nivel nuestros looks de oficina esta primavera. Al menos no hasta el momento.

Después de echar un vistazo por su web (y enamorarnos de un mono tipo safari que es precioso y comodísimo), os traemos una selección de los mejores monos de Zara con los que subir de nivel tus looks de oficina esta primavera.

Con la premisa de que todos deben ser cómodos sin renunciar al estilo y el glamour, los monos de Zara se antojan perfectos para ir a la oficina con mucho rollazo. Con independencia de si eres de zapatillas deportivas o de taconazo, estos monos de Zara súper cómodos se van a convertir en tu uniforme preferido esta primavera para ir a trabajar.

Mono rojo de Zara para ir a la oficina

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el mono rojo de Zara para ir a la oficina tiene un precio de 49,95 euros.

Mono verde agua de Zara para ir a la oficina

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono verde agua de Zara para ir a la oficina tiene un precio de 39,95 euros.

Mono verde kaki de Zara para ir a la oficina

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el mono verde kaki de Zara para ir a la oficina tiene un precio de 39,95 euros.

Mono camel de Zara para ir a la oficina

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono camel de Zara para ir a la oficina tiene un precio de 39,95 euros.