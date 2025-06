Primark tiene el conjunto de crochet perfecto para subir de nivel los looks de playa que adoran las pijitas, es cómodo, retro y muy fresquito

De todos los tejidos que existen (que nos perdone el lino), el crochet es el único que tiene la capacidad para subir de nivel un look de verano. Con una estética hippie y relajada, el crochet es perfecto para convertirse en el protagonista de los looks con más personalidad del verano. Por eso, las pijitas lo adoran y no dudan en fichar tops confeccionados en este tejido para llevarlos con sus faldas boho en los festivales de verano con los súper en tendencia pantalones bombachos en un estilismo playero.

Aunque por separado las pprendas de crochet funcionan bastante bien y dan como resultado estilismos con mucha personalidad, a la hora de buscar un look de playa, las pijitas prefieren un conjunto de crochet al completo que lo suba de nivel. De ahí que este conjunto de crochet de Primark se perfecto para subir de nivel los lools de playa que adoran las pijijta. De aire retro e inspiración vintage, este conjunto de crochet de Primark, además, tiene un precio bastante económico que invita a ficharlo sin tener que esperar a las rebajas de verano.

Por qué el crochet es clave en un look de estilo pijito en verano

No es un tejido exclusivo de esta estética porque, recordemos, el crochet se coló en los estilismos después de que la corriente hippie de los 70 lo convirtiera en su tejido de referencia, pero sí es cierto que ocupa un lugar privilegiado entre sus looks. Las chicas más pijitas toman prestado este tejido relajado y lo convierten en el protagonista de muchos de sus looks. Para entender los motivos por los que el crochet es clave en un look de estilo pijito en verano hay que tener clara cuál es su aportación a su estética. Te lo contamos.

Elegancia relajada : Las prendas de crochet tienen magnetismo y personalidad y, a pesar de ser muy relajada, resultan de lo más elegantes (igual que el lino). Un top de crochet en blanco roto, bien combinado, puede sustituir cualquier blusa de seda y tener el mismo resultado porque las prendas de crochet consiguen ese efecto minimalista y despreocupado que emana elegancia.

: Las prendas de crochet tienen magnetismo y personalidad y, a pesar de ser muy relajada, resultan de lo más elegantes (igual que el lino). Un top de crochet en blanco roto, bien combinado, puede sustituir cualquier blusa de seda y tener el mismo resultado porque las prendas de crochet consiguen ese efecto minimalista y despreocupado que emana elegancia. Es tradicional : El crochet apuesta por lo tradivional y artesanp y eso funciona siempre muy bien en un look de estética pijita. Es un homenaje a lo de siempre, llevado con naturalidad al presente.

: El crochet apuesta por lo tradivional y artesanp y eso funciona siempre muy bien en un look de estética pijita. Es un homenaje a lo de siempre, llevado con naturalidad al presente. Es versátil : La gran virtud del crochet es que se adapta a cualquier contexto sin perder su esencia.Lo puedes llevar con pantalones de lino, con bermudas de talle alto, con faldas pareo o con jeans rectos para una mezcla más urbana. Funciona en el sur y en el norte, en la playa y en la ciudad y esa es la clave de su éxito.

: La gran virtud del crochet es que se adapta a cualquier contexto sin perder su esencia.Lo puedes llevar con pantalones de lino, con bermudas de talle alto, con faldas pareo o con jeans rectos para una mezcla más urbana. Funciona en el sur y en el norte, en la playa y en la ciudad y esa es la clave de su éxito. Combina con los complementos estivales: Cesto de mimbre, alpargatas con cuña, pendientes dorados con forma de flor, pañuelos estampados al cuello… el crochet combina con todo lo que entendemos por estilo veraniego bien entendido. No necesita más, pero si lo acompañas bien, sube de nivel.

Así es el conjunto de crochet de Primark perfecto para subir de nivel los looks de playa que adoran las pijitas

Si hay algo que las pijitas adoran más que el crochet es un conjunto confeccionado al completo en este tejido. Lo ven perfecto para sus estilismos estivales, desde ese look con el que pasear por la tarde con amigas, a este outfit con el que pasar la velada en el chiringuito, pasando por el conjunto con el que hacer tursimo en vacaciones y estar fresquitas. El crochet es su Santo Grial para los looks de verano y por eso este conjunto de Primark se ha convertido en su favorito.

Conjunto de crochet de Primark. / primark

Se trata de un conjunto dos piezas (la tendencia top de este verano) compuesto por una falda cortira y un chaleco. A diferencia de otros estilismos de crochet que se han llevado estos verano, este cojunto bebe de las prendas originarias confeccionadas en este tejido y juega con los estampados geométricos combinados en varios colores. Se trata de un look muy setentero al que sólo tendrás que añadirle unas pulseras y brazaletes, los típicos aros dorados que adoran las pijitas y dejar tu melena suelta y salvaje.

Conjunto de crochet de Primark. / primark

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de crochet de Primark se compone de una falda, que tiene un precio de 18 euros, y de un chaleco, que cuesta 20 euros.

Ref chaleco: 991135721935

Ref falda: 991135731935