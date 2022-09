Los vaqueros rectos de Mango que hacen tipazo y marcan la diferencia en tus looks de otoño.

Si hay una prenda que nunca (jamás de los jamases) debe faltar en un buen fondo de armario, no podemos evitar pensar en el básico más top de todos: los vaqueros. Versátiles, perfectamente combinables con cualquiera que sea la tendencia de otoño que más se lleve, pareja indisoluble de las camisas más ideales para un look de oficina y realmente cómodos, los pantalones vaqueros son la prenda en la que invertir siempre sale rentable. Sobre todo ahora que el otoño está a la vuelta de la esquina y toca pensar en looks más cómodos y versátiles e inspirarnos con las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas.

En cuestión de estilos y cortes, los vaqueros ya han pasado por todo tipo de tendencias, algo que, en muchas ocasiones, ha acarreado que no todos los modelos no sienten bien. Que un determinado corte sea tendencia no implica que tenga que sentarnos bien, por eso es recomendable buscar pantalones con cortes más atemporales y que sí nos queden bien, con independencia de lo que se lleve o no. En ese sentido, los vaqueros rectos que hemos encontrado en Mango se presentan como esa súper prenda que hace tipazo y con la que configurar los mejores looks del otoño.

De corte recto y con el tiro midi (por fin unos pantalones le hacen frente a los wide leg), estos vaqueros de Mango tienen el don de hacer tipazo por su diseño simple y sus líneas sencillas. Si echamos la vista atrás y pensamos en las mujeres de los años 90 y sus looks, todas coincidimos en que los vaqueros les sentaban de miedo. El secreto no es otro que apostar por unos vaqueros de corte recto y olvidarnos de las tendencias.

Los vaqueros rectos de Mango, que quedan fenomenal con una deportivas y también con tacones, consiguen ese efecto visual de alargar las piernas, aunque no es el único. A pesar de que siempre hemos afirmado que el tiro largo es el que más favorece, un tiro medio también ayuda a hacer tipazo porque enmarca la zona de la cintura y resalta las formas. Ideal para llevarlos con camisa o con camiseta, los vaqueros rectos de Mango que hacen tipazo ya se postulan como los que marquen la diferencia en tus looks de otoño.

Así son los vaqueros rectos de Mango que hacen tipazo

Pertenecientes a la colección Committed de Mango, estos vaqueros rectos están elaborados con una mezcla de algodón reciclado y tejido vaquero. Su diseño es recto y el tiro medio, dos características que hacen que los pantalones resulten sumamente favorecedores. Los vaqueros, además, cuentan con dos bolsillos laterales, dos bolsillos de parche en la parte posterior, trabillas, cierre de cremallera y botón.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 46 y en tres colores diferentes, los vaqueros rectos de Mango que hacen tipazo y que no te quitarás en todo el otoño tienen un precio de 29,99 euros.