Ha llegado Stradivarius el vestido de punto que mejor sienta y que agotarán las estilosas: Burdeos, elegante y con efecto tipazo

Estamos en shok. Llevamos tanto tiempo haciendo de los pantalones y los jerséis de punto el uniforme de nuestros looks calentitos, que se nos había olvidado que hay vida más allá de este combo. De hecho, hay tanta vida que los vestidos con efecto tipazo campan a sus anchas por nuestras firmas favoritas y nosotras no nos hemos dado ni cuenta. Nos hemos dejado encandilar por los pantalones de pana, que ahora son tendencia máxima y se llevan con sudadera, y nos hemos olvidado del superpoder que tienen los vestidos de invierno, sobre todo, si se trata de un diseño de punto.

Hemos asociado que que los looks calentitos no se pueden configurar con vestidos porque sus tejidos son más ligeros, pero se nos olvidaba que los vestidos de punto son iguales de calentitos que un jersey y, además, resultan mucho más elegantes. Sofisticados, con efecto tipazo y muy favorecedores, los vestidos de punto se convierten en el must de las más estilosas, como ocurre con este vestido de Stradivarius.

Ajustadito y con truco, así es el vestido de punto de Stradivarius con efecto tipazo

Elegante, en el color en tendencia del invierno y con un efecto tipazo que nos encanta, este vestido de punto acaba de llegar a Stradivarius para que nos olvidemos del resto de prendas. Con el cuello perkins, este diseño se presenta ligeramente ajustado hasta la zona de las caderas, desde las que sale una falda en evasé que le da bastante movimiento a la prenda. Además, para que resulte más cómodo, el vestido cuenta con una abertura en la parte trasera de la falda. Para conseguir ese efecto tipazo, el vestido prsenta un sutil drapeado en la zona del abdomen que disimula tripa y enmarca la cintura.

Vestido de punto burdeos de Stradivarius. / stradivarius

Además del efecto tipazo, lo que más nos gusta del vestido es que es de color burdeos. No sólo porque esta tonalidad sea tendencia nos llama la atención, sino porque huye de los clásicos negros, beiges y grises que suelen teñor estas prendas. A la hora de combinarlo, nos gusta con unas botas altas en efecto ante, un pañuelo estampado y un abrigo oversize en camel.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de punto de Stradivarius tiene un precio de 22,99 euros.

