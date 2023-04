Zara, Lefties y Stradivarius tienen los zapatos de esparto para ir a la Feria de Abril (te vistas de flamenca o no)

Ir a la Feria de Abril de Sevilla (te vistas o no de flamenca) implica tener controladas todas las cuestiones relacionadas con el look. Eso implica que, tanto el perfecto look de Feria de Abril como los zapatos y complementos tienen que estar cuidados al milímetros. Una vez encontradas las propuestas para el pescaíto y teniendo muy claro cómo llevar el traje de flamenca para ser la mejor vestida, toca dar con los zapatos de esparto que nos acompañarán durante toda la semana. Con independencia de si vamos o no vestidas de flamenca.

En cualquier caso, antes de empezar la búsqueda de zapatos, es clave saber que para ir cómoda a la Feria de Abril no hay nada mejor que una buenas cuñas de esparto. Da igual si son más o menos elevadas, son la solución a la búsqueda de comodidad en la Feria de Abril. Con idea de dar con esos zapatos tan versátiles (pasada la Feria los podremos llevar con vestidos y otros looks), la búsqueda en Zara, Lefties y Stradivarius se ha activado, dando como resultado la propuesta de siete zapatos de esparto para ir a la Feria de Abril de Sevilla te vista o no de flamenca.

Cuñas de esparto de Zara para ir a la Feria de Abril

Disponibles desde el 35, las cuñas de esparto de Zara para ir a la Feria de Abril tienen un precio de 39,95 euros.

Cuñas de esparto de Zara para ir a la Feria de Abril

Disponibles desde el 35, las cuñas de esparto de Zara para ir a la Feria de Abril tienen un precio de 49,95 euros.

Cuñas de esparto de Zara para ir a la Feria de Abril

Disponibles desde el 35, las cuñas de esparto de Zara para ir a la Feria de Abril tienen un precio de 49,95 euros.

Cuñas de esparto de Lefties para ir a la Feria de Abril

Disponibles desde el 35, las cuñas de esparto de Lefties para ir a la Feria de Abril tienen un precio de 25,99 euros.

Cuñas de esparto de Lefties para ir a la Feria de Abril

Disponibles desde el 35, las cuñas de esparto de Lefties para ir a la Feria de Abril tienen un precio de 22,99 euros.

Cuñas de esparto de Stradivarius para ir a la Feria de Abril

Disponibles desde el 35, las cuñas de esparto de Zara para ir a la Feria de Abril tienen un precio de 35,99 euros.

Cuñas de esparto de Stradivarius para ir a la Feria de Abril

Disponibles desde el 35, las cuñas de esparto de Stradivarius para ir a la Feria de Abril tienen un precio de 25,99 euros.