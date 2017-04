Estabilidad para crecer", "nuestro lunar es la gestión deportiva", "si se fracasa, no pasa nada", "el equipo está en un crecimiento claro", "campañas mediáticas"... Mil argumentos mediocres para defender un Betis indefendible. Pero la cuestión es la siguiente: ¿Hasta cuándo esta tomadura de pelo al bético?

El proyecto de Haro y Catalán está más que agotado. Son malos gestores deportivos. No saben. Los números hablan y los hechos así lo corroboran. Y el Betis no puede seguir pagando las consecuencias de una gestión que tiene inmerso al club en la mediocridad más absoluta. No tienen sapiencia futbolera, ni veneno, ni un gen ganador, ni carácter, ni carisma... ¿Por qué no dan un paso al lado? ¿El año que viene es el bueno? ¿Quién planifica tras acertar en un solo fichaje (Durmisi) y gastar 7,5 millones en Sanabria? ¿Qué base tiene el Betis para crecer el año que viene? ¿Con tres o cuatro buenos es suficiente? ¿Los de este año qué eran para crear esa base? ¿Se aguanta a Víctor otro año más como paraguas para tapar otra mala gestión?

¿Por qué se renueva a jugadores que apenas han hecho mérito y a los buenos se les ponen trabas? ¿Por qué esas odas a futbolistas mediocres y querer jubilar de antemano a una leyenda como Rubén Castro? ¿Por qué atrasar una renovación más que merecida de Adán? ¿Y la de Dani Ceballos?

¿La temporada no ha sido fracaso? Entonces, ¿qué ha sido? ¿El Betis es un club modesto? ¿Ganará un derbi alguna vez? ¿Cómo puede valer en un club como el Betis el simple hecho de competir? Y el dinero no es excusa, ni lo judicial. Es cuestión de saber de fútbol, de llevar las riendas de una entidad exigiendo de arriba a abajo, de vivir el Betis con pasión, de tenerlo en la cabeza las 24 horas del día, de tener e inculcar veneno y mentalidad ganadora, de tener una buena estructura en la dirección deportiva con gente que vea bien el fútbol y sepa lo que realmente necesita el Betis... Porque el Betis es un club de fútbol. Y el actual está muy lejos de lo que debe ser una entidad como la bética.