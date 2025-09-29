Década prodigiosa para la marca ELPOZO, la más presente en los hogares españoles

ElPozo es, por décimo año consecutivo, la más presente en los hogares españoles, dado que sus soluciones de alimentación son adquiridas por el 72,2% de los hogares españoles, es decir, es la que más entra en las casas de nuestro país.

La marca ELPOZO se ha convertido en la enseña de alimentación con la mejor evolución del mercado según demuestra el ranking Kantar Brand Footprint 2025, elaborado por la consultora Kantar Worldpanel, el mayor estudio de marcas de gran consumo basado en compras reales durante el pasado año, y por lo que ha sido reconocida.

La compañía de alimentación española está por delante de Coca-Cola en su presencia en los hogares, y ha logrado 105 millones de contactos con el consumidor. Además, ELPOZO es la marca de gran consumo número 1 en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Canarias, Región de Murcia, Andalucía y Navarra.

El estudio ‘Brand Footprint 2025’ identifica las 50 marcas de gran consumo que más veces se adquieren en España. Este informe, que refleja las compras realizadas por los hogares, se basa en los contactos con el consumidor, que se construyen a partir del número de compradores de una marca y la frecuencia con la que estos la adquieren.

ElPozo Alimentación ha aumentado su facturación un 2,2% durante el ejercicio 2024, hasta alcanzar los 1.845 millones de euros, espoleada por su apuesta por la innovación, marca, competitividad y diversificación.

Su plantilla media se sitúa en 5.234 personas y su actividad empresarial genera más de 20.000 puestos de trabajo indirecto.

La marca está presente en los cinco continentes gracias a que se ha centrado en ofrecer al consumidor soluciones saludables, sabrosas, sencillas de preparar y sostenibles, es decir, las cuatro “eses”.

ElPozo Alimentación basa su filosofía en los valores que la vieron nacer y está comprometida con un modelo empresarial coherente y respetuoso con sus grupos de interés, para lograr un desarrollo plenamente sostenible, creando valor y compartiéndolo con consumidores, clientes, empleados, proveedores, sociedad en general e inversores, queriéndose convertir en su marca favorita.

Esta empresa tiene como modelo estratégico la triangular formada por el Deporte, la Cultura y la Gastronomía.

En este sentido, cuenta como embajadores de marca con:

Deporte: el tenista Carlos Alcaraz y el piloto de MotoGP Pedro Acosta.

Cultura: el actor José Coronado, el escritor Javier Castillo (Legado Ibérico) y el grupo musical ‘Viva Suecia’ (ElPozo 1954).

Gastronomía: la chef Samantha Vallejo-Nágera.

Recientemente ha ejecutado varios lanzamientos importantes, tales como la gama Bienestar+Plus, que engloba productos con un elevado porcentaje de carne (95%) y con atributos diferenciales como altos en proteínas, cien por cien natural o reducido en sal.

También destacan, dentro de la marca ElPozo King Upp, los Pasta Box, una innovación que está revolucionando el mercado con dos propuestas de pasta fresca, con salsa e ingredientes, de sencilla y cómoda preparación, además de la gama de los Rolling y Salsa.

La compañía se ha marcado también como reto ser muy proactiva en materias relevantes como son la sostenibilidad, la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y la aplicación del talento digital.