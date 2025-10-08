La Formación Profesional Dual muestra su potencial en el sector agroalimentario andaluz

El modelo educativo de la Formación Profesional Dual (FP Dual) tiene un gran potencial en el sector agroalimentario. Esto se debe, entre otros factores, al hecho de que existe un escaso porcentaje de trabajadores en sectores como silvicultura, ganadería, agricultura y pesca que cuentan con un nivel formativo superior, lo que les convierte en grandes objetivos potenciales de la FP. Es por ello que se hace necesario fomentar el vínculo entre las cooperativas y los centros donde se imparten estas enseñanzas para impulsar la profesionalización y mejorar la productividad del sector.

Esta premisa es la que da origen al proyecto de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía “Orientación e impulso a la integración profesional en las Cooperativas Agrarias mediante la dinamización de la FP dual”, que se enmarca en la Línea 3 para el Fomento del Emprendimiento Social de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Los objetivos perseguidos han sido varios: fomentar la integración laboral de estudiantes de Formación Profesional en cooperativas agroalimentarias; identificar nuevos ciclos formativos y cursos adaptados a las necesidades actuales del sector; ofrecer a las cooperativas la posibilidad de cubrir necesidades laborales o de prestación de servicios; orientar a los alumnos de FP hacia el empleo cooperativista y facilitar el relevo generacional en este tipo de empresas.

Jóvenes participantes trabajando

En total son 32 los alumnos beneficiarios de la iniciativa que, en esta edición, están completando sus prácticas en ocho cooperativas andaluzas de diferentes sectores.

Trabajo en un entorno real

Los estudiantes que están tomando parte en este proyecto tienen la posibilidad de aplicar lo aprendido en el aula en un entorno laboral real, lo que supone entender mejor los conceptos y desarrollar habilidades técnicas específicas.

No hay que pasar por alto, que esta experiencia puede desembocar en contrataciones directas al término de la formación, ya que los alumnos pueden demostrar sus capacidades y talentos en el periodo que duren las prácticas y las empresas, por su parte, tienen la oportunidad de formar a futuros empleados a la medida de sus necesidades.

Jóvenes participantes en su lugar de trabajo

Además de las competencias técnicas, en el programa se han trabajado otras habilidades como el esfuerzo en equipo, la comunicación, la gestión del tiempo y la adaptación a diferentes entornos laborales.

Por todo ello, la FP Dual se revela como una alternativa de formación que promueve un desarrollo económico más equilibrado y sostenible a la par que es una apuesta importante para el relevo generacional en el modelo cooperativo.