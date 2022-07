Fernando Castilla Cantón: “La agricultura biodinámica empieza a destacar ahora”

Más de 600 personas entre técnicos, agricultores y empresarios han asistido al IV Simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica, que se celebró en el Teatro Auditorio de El Ejido (Almería), junto con Coexphal, Cajamar, F&H, Agrocolor y la Asociación Surya. Además se incorporó una carpa exterior anexa al recinto de 600 metros cuadrados en la que se realizaron los “networking” y donde las principales empresas del ecológico y la biodinámica pudieron mostrar en stands propios sus productos y servicios más novedosos. El presidente del Simposio de Agricultura Ecológica y director de desarrollo de negocio en Vellsam Materias Bioactivas hace en esta entrevista un balance del evento.

–¿Qué respuesta de asistencia han tenido en este Simposio? ¿Ha superado las expectativas o aún hay recelos a los eventos presenciales?

–Muy positiva. Ha tenido mayor asistencia, más de 600 personas entre técnicos, agricultores y empresarios, de la esperada teniendo en cuenta que la organización disponía de poco tiempo para montar todo el evento. En un principio, este IV Simposio se iba a desarrollar en el 2023 pero gracias a numerosas empresas de la industria auxiliar de la agricultura que querían ya en el 2022 un Simposio físico donde poder interactuar de forma más cercana con todo el sector eco y como no, al reciente movimiento biodinámico dirigido en este simposio por la asociación Surya, era indispensable asumir este reto en el 2022. La gran acogida tanto por parte de las empresas sponsorizadoras y colaboradoras del evento como de los asistentes al mismo, ha demostrado una clara necesidad de realizar este IV Simposio de forma presencial.

–¿Los asistentes han sido sólo profesionales? ¿Qué buscan en un evento de este tipo?

–El perfil de este Simposio ha seguido la tónica de otros años. Agricultores, técnicos, investigadores y profesionales del sector, han copado los más de 600 asistentes al evento. En el Simposio, aunque se abordan temas de índole normativo y comercial que nos informan de los requisitos necesarios para producir en estos tipos de agricultura y la situación actual de los mercados para su comercialización, la base del mismo se centra en la divulgación científica de todos los aspectos que conforman una correcta agricultura ecológica/biodinámica. El suelo, el agua, la planta y sus interacciones con el abonado, clima, microbiota, medio ambiente y más, dan paso a una serie de ponencias magistrales por expertos en el tema, que aportan cada vez más luz y conocimiento en el complejo mundo de la producción ecológica.

–¿Por qué el lema de “Ecología y Biodinámica, unidos por el mismo fin”?

–La agricultura ecológica lleva ya más de una década asentada de forma imparable y año tras año la vemos aumentar en todo tipo de cultivos la superficie productiva. En la biodinámica, es ahora cuando comienza a tener un poco más de relevancia, aunque en cuanto a hectáreas en producción aún distan mucho de la ecológica, bien por la menor demanda actual del mercado o por su exigencia a nivel de producción. Es por ello que la corriente ecológica dispone de más adeptos que la de la biodinámica, pero al final las dos tienen un objetivo común: producir alimentos más sanos, respetando el medio ambiente y buscando una mayor sostenibilidad. Existen adeptos de una u otra por razones diferentes pero todos persiguen el mismo fin.

"El Simposio tiene como misión la divulgación científica para una correcta agricultura biodinámica”

–¿Sigue despertando mucho interés la normativa sobre producción ecológica?

–La normativa no ha cambiado mucho en su contexto, pero siempre es necesario estar bien informados de los pequeños cambios que se producen y que de alguna manera marcarán las pautas de nuestra forma de cultivar.

–¿Qué mensaje se ha lanzando sobre la gestión del agua?

–El agua es un bien escaso y a través del simposio hemos podido ver como debemos minimizar su gasto atendiendo a las verdaderas necesidades del cultivo. La huella hídrica es un concepto que habrá que ir tomando en serio cada vez más si queremos preservar los niveles de producción actuales.

–¿Qué aporta la agricultura biodinámica y qué penetración tiene en Andalucía?

–La agricultura biodinámica es un método de agricultura ecológica tal y como la conocemos, pero basada en ciertas teorías del fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner. Hay dos aspectos fundamentales la distinguen de la agricultura ecológica. Por un lado, el empleo de preparados obtenidos con el procesamiento muy particular de ciertas plantas medicinales y por otro lado, el tomar en cuenta las influencias de los astros para la realización de las labores agrícolas y pecuarias. En la actualidad la penetración en cuanto a hortícolas es pequeña comparada con el orgánico, debido a que la demanda de los mercados exteriores aún no es mucha. Año tras año la superficie va aumentando pero no con la magnitud con que lo hace el ecológico.

Un paso más hacia la agricultura biodinámica

–La apertura del Simposio corrió a su cargo, ¿qué mensaje lanzó a los asistentes?

–En el discurso inaugural, cité que la agricultura ecológica es hoy una realidad innegable y lo es porque ha desaparecido la volatilidad que ha acompañado a este segmento desde su nacimiento. Ya no estamos ante un nicho del nicho. Ya hay tres destinos europeos donde el consumo de frutas y hortalizas bio representan más del 10% del total de consumo de la gama hortofrutícola –Suiza, Austria y Suecia. El periodo de probar y especular dio paso a la decisión, al conocimiento y al desarrollo y en este Simposio se expuso todo aquello para mejorar la gestión de nuestros suelos, el control de las plagas y enfermedades, etc. Dimos un paso más amplio y profundo a la agricultura biodinámica, para todos aquellos que quieren navegar en nuevos espacios, pero sin salir de la agricultura ecológica dedicándole un día completo de ponencias exclusivamente.

–¿Qué significa para Vellsam la organización de este evento?

–Vellsam, como empresa destacada en el sector tanto por la fabricación como formulación de productos ecológicos, lleva ya tres ediciones coorganizando junto a sus socios, este evento en el que se citan técnicos, agricultores, empresarios. De sobra es conocido ya la apuesta de Vellsam por la sostenibilidad ambiental, la ecología y la gestión de residuos locales para procesar insumos de alta calidad y valor añadido. La dependencia de productos de síntesis en los abonados dejan paso a los nuevos productos microbiológicos que sin duda aumentan la rentabilidad del agricultor y la fertilidad de las tierras. Desde Vellsam hacemos todo lo posible dentro del comité organizador, para que estas dos realidades sean contemplados en ponencias magistrales de una forma u otra.

–El Simposio cuenta con un fuerte apoyo de importantes patrocinadores ¿no?

–Sí, sin ellos no sería posible realizar el evento y desde el comité estamos muy agradecidos tanto a los sponsors, colaboradores y especialmente al ayuntamiento de El Ejido. Muchas empresas del sector encuentran una oportunidad donde mostrar sus avances en el sector eco gracias a aglutinar en un mismo espacio físico, a más de 600 personas.