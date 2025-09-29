Patatas Meléndez: del campo a la mesa con el estreno de una nueva imagen

Hay historias que se escriben con la tierra en las manos y el horizonte en la mirada. Así es la de Patatas Meléndez, una empresa que no sólo cultiva patatas, sino también el orgullo de pertenecer a una tierra y a una tradición que se reinventa cada día. Meléndez ha hecho del vínculo con el entorno su mayor fortaleza y de la innovación su mejor aliada. La patata no es un simple alimento: es un legado, un símbolo de autenticidad y una invitación a compartir la vida.

La patata Meléndez nace en suelos mimados, en campos que son el escenario de una relación de confianza entre agricultores y empresa. Aquí no hay atajos: cada variedad se cuida como un tesoro, cada proceso se ajusta para que el sabor, la textura y la frescura lleguen intactos a la mesa.

En Meléndez, el orgullo de pertenecer va más allá del producto. Es el orgullo del agricultor que ve su trabajo reconocido, del operario que sabe que cada detalle cuenta, del consumidor que redescubre el placer de lo sencillo. Es una comunidad que crece junta, que celebra los éxitos y aprende de los retos.

En concreto, Andalucía se ha consolidado como una zona clave para Patatas Meléndez, gracias a su estructura Agroquality en la región. La comunidad andaluza es ya la segunda mayor zona productora dentro de la red de la compañía, con una producción de 14.000 toneladas y 300 hectáreas cultivadas en 2024. Para 2025 prevén alcanzar cerca de 20.000 toneladas y 450 hectáreas, reflejo de la firme apuesta de la empresa por la innovación y el desarrollo sostenible en el sur de España.

Meléndez ha sabido tender puentes entre el campo y la ciudad, entre el productor y el consumidor, entre la tradición y la innovación. Su estrategia de negocio se basa en alianzas sólidas con distribuidores, retailers y partners industriales para asegurar que la patata de calidad llegue a los lineales de toda España y buena parte de Europa. La exportación ya representa el 14% de la producción, con mercados como Portugal, Alemania, Bélgica y Países Bajos que demandan la frescura y el sabor de la patata nueva española, especialmente la patata del sur de España.

La empresa ha sido pionera en segmentar la patata según su uso culinario, en lavar y envasar el producto para facilitar la vida del consumidor moderno, y en apostar por la digitalización de todo el proceso, desde el campo hasta el punto de venta. Así, Meléndez se convierte en un referente tanto para el gran distribuidor como para el consumidor que busca calidad, confianza y sabor en su mesa.

Y ahora, en Fruit Attraction 2025, Meléndez da un paso más allá con una nueva imagen de marca que es mucho más que un cambio estético: es una declaración de intenciones y una celebración de la autenticidad. El nuevo logotipo, de trazo manuscrito y acompañado siempre del sello “La buena patata”, junto a una paleta de colores vibrantes y llenos de vida, refleja optimismo, frescura y actitud positiva.

Esta nueva identidad visual irradia la esencia de Meléndez: una marca cercana, comprometida, divertida y cómplice, que habla de la patata con orgullo y pasión, y que pone en valor el trabajo de todos los agentes de la cadena, desde el agricultor hasta el consumidor final. La comunicación de Meléndez huye de la publicidad vacía y apuesta por el storytelling: historias reales de agricultores, recetas de siempre con un toque actual, campañas con embajadores como el sevillano Dani del Toro.

En un mercado donde la patata suele percibirse como un producto commodity, Meléndez apuesta audazmente por la innovación y la creación de nichos de valor exclusivos. Entre las novedades que se presentan destaca la bandeja de patatas con especias, un producto diferencial pensado para responder a las tendencias de conveniencia y sabor actuales. Se trata de patatas baby frescas, listas para microondas o airfryer, que incluyen un sobre de aceite de oliva virgen extra y especias. Este nuevo formato ofrece una solución rápida, saludable y exquisita para quienes buscan practicidad sin renunciar a la calidad y al sabor. Este lanzamiento, fruto de la escucha activa al consumidor, transforma lo cotidiano en una experiencia diferente y versátil, adaptada a los nuevos hábitos de consumo.

Durante Fruit Attraction 2025, Meléndez eleva con orgullo referencias emblemáticas como la Patata de Sanlúcar y la Patata de Coristanco IGP Pataca de Galicia, que refuerzan su apuesta por el origen, la excelencia y la autenticidad. Así, la marca no solo celebra la diversidad de la tierra, sino que también crea valor en segmentos donde la diferenciación y la calidad son la clave para conquistar tanto al consumidor como al profesional.

La visión de futuro pasa por seguir innovando, por abrir nuevos mercados, por dignificar la profesión agrícola y por ofrecer al consumidor productos que respondan a sus necesidades reales. Meléndez invita a todos a formar parte de este viaje.