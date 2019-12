Alegaciones al Plan Director de Residuos por incluir la quema en la Cementera

El Plan Provincial de Residuos No Peligrosos de la Provincia de Sevilla, que la Diputación tuvo en exposición pública hasta el 28 de noviembre, ha recibido un importante número de alegaciones procedentes de Alcalá de Guadaíra: de la Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores y del grupo municipal de Adelante, que se oponen a la propuesta de que parte de los residuos de toda la provincia que, tras los distintos procesos, no puedan reutilizarse de otra forma sean incinerados o valorizados energéticamente en la planta de Cementos Portland Valderrivas, ubicada junto a la A-92.

También ha presentado alegaciones el gobierno local de PSOE y Cs que, por un lado, cuestiona la competencia de la Diputación en la planificación en este aspecto si afecta a municipios de más de 20.000 habitantes, y por otro, ha alertado de que el término de Alcalá, con la planta de Montemarta Cónica, ya soporta el coste ambiental del tratamiento de residuos de la mayor parte del área metropolitana.

Al vertedero de la Mancomunidad de Los Alcores, entre Alcalá y Utrera, ya van los residuos de Sevilla y Dos Hermanas, entre otros municipios, a los que se podría unir esa valorización, un proyecto que escapa a las competencias de la corporación provincial. Según fuentes municipales, en las alegaciones se insiste en que Alcalá debe ser compensada, en cualquier caso, con medidas que minimicen la incidencia en el medio ambiente y el documento no puede dar por hecho el proyecto de la valoración de residuos en esa planta.

Según se recoge en la versión preliminar del plan, esta planta podría valorizar hasta 292.000 toneladas de material procedente de la fracción de resto de residuos municipales, aunque se estima que no será suficiente para la totalidad de Combustibles Sólidos Recuperados (CSR) procedentes de material bioestabilizado, por lo que se apunta la posibilidad de que termine también en otras plantas andaluzas, como la de Holcim, en Jerez de la Frontera, o Cementos Cosmos, en Huelva.

La plataforma que lleva luchando desde hace años contra el proyecto de la Cementera alcalareña de sustituir los combustibles fósiles por estos residuos no peligrosos, de alto poder calorífico, ha presentado hasta 16 alegaciones, a través de la organización Al-wadira-Ecologistas en Acción.

Censuran que no se haya considerado la cercanía a la población o el impacto en la calidad del aire y el tráfico

Entre otras cosas, incide en que Portland Valderrivas no dispone de Autorización Ambiental Integrada para quemar residuos, que fue tumbada en una sentencia que avaló incluso del Tribunal Supremo. No obstante, la empresa tenía intención de iniciar de nuevo los trámites. En cuanto a la planta de Cosmos, en Huelva, no puede hacerlo por las limitaciones del PGOU.

Asimismo, los Ecologistas subrayan que las cementeras no están diseñadas para esta actividad, que el plan no estudia los efectos de la actividad junto a núcleos de población, o los derivados del trasporte, almacenaje y manipulación residuos, así como los costes sanitarios y ambientales de la contaminación de un planta "muy cercana a la capital" y que sin incinerar residuos "ya se posiciona como la industria que más contribuye al calentamiento global por emisiones de CO2 en la provincia de Sevilla", en tercer lugar del sector cementero andaluz.

Inversión público-privada El Plan Director de Residuos No Peligrosos de la Provincia de Sevilla estima que será necesaria una inversión de más de 136 millones de euros para adecuar las infraestructuras existentes y crear otras necesarias para la gestión de los residuos urbanos. Ello se pretende abordar con la colaboración público-privada. El objetivo, marcado por las directrices europeas, es reducir del 70 al 10% la cantidad de basura que termina en el vertedero y reutilizar el resto. Ya se va con notable retraso.

Las alegaciones del grupo municipal Adelante Alcalá coinciden en muchos aspectos, como en el "error" de considerar que la Cementera alcalareña cuenta con Autorización Ambiental Integrada para usar esos combustibles, cuando fue anulada. También censura que el plan no haya examinado la "ubicación y emplazamiento de la planta" y recuerda que en el propio estudio ambiental estratégico recoge que la calidad del aire e Alcalá sólo es buena un día al mes, con lo que la nueva actividad puede empeorarlo.

Asimismo, pone el acento en que el transporte y almacenaje de esas 292.000 toneladas que se proponen al año, implicaría un trasiego de camiones cargados en la A-92, con efectos en el tráfico, y en la barriada de La Liebre o el centro comercial de Cabeza Hermosa, por el almacenamiento de residuos.

Cerca de esta zona está previsto además la construcción de hasta 4.500 viviendas, en el área de oportunidad del Zacatín.