Medio millar de personas se reúnen en Alcalá en el Encuentro Nacional de Fotógrafos de la Naturaleza

Alcalá de Guadaíra reunirá a más de 600 fotógrafos, profesionales y amantes de la naturaleza para compartir, aprender y celebrar el arte de capturar la belleza del mundo natural en el Encuentro Nacional de Fotógrafos de Naturaleza (FONAT) que se desarrollará en el Auditorio Riberas del Guadaíra el próximo fin de semana, 22 y 23 de noviembre, con prestigiosos conferenciantes de ámbito nacional e internacional, espectaculares exposiciones y stands informativos y empresariales del sector.

La cita, con la colaboración municipal y el respaldo de Fujifilm, se ha presentado este lunes con los reconocidos fotógrafos alcalareños Javier y Rafael Ramos, acompañados de los delegados de Cultura, Patrimonio y Turismo, Christopher Rivas, y Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos.

Rivas ha puesto en valor el encuentro, desde distintas perspectivas: desde la oportunidad de interactuar y aprender de forma gratuita con fotógrafos de renombre, hasta el posicionamiento de Alcalá en el mapa de eventos culturales de impacto nacional y, muy especialmente, por la posibilidad de seguir divulgando la protección y conservación de nuestros espacios naturales y patrimoniales desde el punto de vista de la sostenibilidad y el turismo. El entorno privilegiado de Alcalá de Guadaíra supone un valor añadido como escenario no sólo para la pintura, sino también para la fotografía y para seguir atrayendo a visitantes.

Los hermanos Ramos han explicado que en 2004 organizaron el primer Encuentro Nacional de Fotógrafos de Naturaleza de España aquí, en Alcalá de Guadaíra, y que tras mucho esfuerzo ha sido la inspiración para este FONAT 2025 que revive ese espíritu de unión, respeto y amor por la naturaleza.

Será un evento único que ofrecerá dos días de ponencias inspiradoras, charlas técnicas y exposiciones fotográficas, donde los asistentes pueden descubrir nuevas perspectivas, conocer las últimas tendencias en fotografía de naturaleza y perfeccionar sus habilidades. Una oportunidad para explorar la naturaleza desde la lente de la cámara, aprender técnicas avanzadas y descubrir el impacto de la fotografía en la conservación del medio ambiente. “Un encuentro dedicado a la inspiración, el aprendizaje y la conexión con la esencia de la naturaleza a través de la fotografía”- han adelantado.

En cuanto al programa, se podrá disfrutar de las experiencias y consejos de afamados fotógrafos, comenzando por el alcalareño Rafael Ramos, al que se unen otros expertos nacionales e internacionales de la talla de Isabella Tabacchi, Daniel Montero Vitores, Morten Hilmer, José Benito Ruiz, Giacomo de Franchis, Alberto Saiz y Víctor Ortega , junto a los responsables de Photography Makers y Photolari.

Asimismo, estarán disponibles para el público exposiciones de gran calidad. Entre ellas, la muestra colectiva de Portfolio Natural Smooth. Naturaleza en Movimiento , la de fotógrafos colaboradores de Fujifilm Ecos de un instante y la de los miembros de Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA) Excelencia. Paralelamente, se instalarán stands informativos y comerciales de empresas y entidades relacionadas con el sector y de las Delegaciones municipales relacionadas.

La cita se abrirá el sábado 22 de noviembre con la inauguración a las 9:30 de la mañana y seis ponencias hasta las 22 horas, incluida una convivencia con música en directo. El domingo, igualmente, de 9:30 hasta la clausura a las 15:00. El acceso es gratuito para cualquier persona previa inscripción gratuita por motivos de organización a través de la web. Más detalles del encuentro, las conferencias y exposiciones en Fonat – Encuentro Nacional de Fotógrafos de Naturaleza