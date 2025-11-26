Nueva estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en el Parque Comercial Vega del Rey de Camas

El Parque Comercial Vega del Rey, en Camas, contará con una nueva estación de recarga ultrarrápida que instalará DRIVECO, pionero europeo en soluciones de recarga para vehículos eléctricos, y gestionará Bacaf Real Estate.

La nueva estación contará con un total de 24 puntos de recarga, combinando 6 cargadores ultrarrápidos de hasta 200 kW (Alpitronic) y 18 cargadores de carga estándar de hasta 22 kW (Kino Pro), ubicados en el aparcamiento exterior del complejo.

La capital andaluza avanza con paso firme hacia una movilidad más descarbonizada. Según el Foro de Movilidad Alphabet 2024, el uso del coche eléctrico en Sevilla alcanza el 26% de los ciudadanos, lo que supone un incremento de 20 puntos porcentuales respecto al año anterior, convirtiéndola en la segunda ciudad española donde más ha crecido este tipo de movilidad. Además, el 43% de los sevillanos ya se plantea adquirir un vehículo eléctrico y un 62% estaría dispuesto a pagar más por un modelo de este tipo, reflejando una clara conciencia ambiental y un cambio de hábitos en la ciudad.

Gracias a su acceso directo desde la SE-30 y su proximidad a las principales vías de conexión entre la capital y el Aljarafe, el Parque Comercial Vega del Rey se convierte en un punto estratégico para los conductores que buscan una recarga rápida, cómoda y eficiente.

El parque comercial, gestionado por Bacaf Real Estate, ofrece una amplia gama de servicios, desde restauración y gimnasios hasta supermercados y tiendas de grandes marcas, lo que permitirá a los usuarios aprovechar el tiempo de recarga mientras disfrutan de su visita y realizan sus compras. La puesta en marcha de la estación está prevista para el cuarto trimestre de 2026, con el inicio de las obras civiles fijado para el primer trimestre del próximo año.

“Cerrar este acuerdo ha sido un paso clave para acelerar la presencia de la recarga ultrarrápida en Andalucía. El Parque Comercial Vega del Rey es un enclave muy importante por su volumen de visitantes y su excelente conectividad, y este proyecto ayudará a facilitar la transición eléctrica a miles de conductores”, ha señalado en este sentido Lara Pérez, Sales Manager de DRIVECO y responsable del acuerdo.

“Con este nuevo proyecto en Sevilla, seguimos desarrollando la red de recarga de DRIVECO en el sur de España, apostando por ubicaciones de gran tránsito y con una oferta de servicios complementarios que mejoran la experiencia del usuario eléctrico”, ha señalado Christian Revilla, Country Manager de DRIVECO en España.

“Contar con una estación de recarga ultrarrápida de DRIVECO en el Parque Comercial Vega del Rey, refuerza nuestra apuesta por la modernidad y por un modelo de movilidad más sostenible, al tiempo que nos permite ofrecer un servicio todavía mejor a nuestros clientes. Queremos que quienes nos visitan encuentren aquí todas las facilidades: comodidad, innovación y una experiencia de compra adaptada a las nuevas necesidades. La llegada de DRIVECO supone un paso más en esa dirección” Rafael Hernández, del equipo del Parque Comercial Vega del Rey.

Esta nueva estación se suma al reciente acuerdo firmado por DRIVECO en Oviedo, y forma parte de su plan de expansión nacional para crear una red de recarga ultrarrápida a lo largo del país.

Sobre DRIVECO

Como empresa líder e innovadora en carga de vehículos eléctricos, la misión de DRIVECO es acercar la movilidad eléctrica a todo el mundo. Nos esforzamos por ofrecer la experiencia de usuario más fluida, establecer la red más fiable y utilizar fuentes de energía renovable en la búsqueda de una sociedad más verde y sostenible.

DRIVECO cuenta con una red de 1.400 estaciones de carga en funcionamiento y dispone de la mayor red de puntos de carga abiertos al público en Francia, con la mejor tasa de operatividad del mercado (99%). Desde su creación, las estaciones de DRIVECO han permitido la carga equivalente a 260 millones de kilómetros recorridos en vehículos eléctricos, lo que equivale a 6.500 vueltas al planeta Tierra. Con más de 50.000 toneladas de CO₂ evitadas, DRIVECO ha suministrado más de 45 millones de kWh de electricidad desde su fundación.