Asisa confía en la viabilidad de la contratación del ex viceconsejero de Salud

La aseguradora Asisa, por la que acaba de fichar el que fuera gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), primero, y número dos de la Consejería de Salud, después, hasta su dimisión el pasado mes de diciembre, "confía" en la viabilidad de su contratación, a escasos meses de su salida del cargo público, y espera su incorporación "en los próximos días".

Fuentes de la compañía han explicado a este periódico que Miguel Ángel Guzmán aún no se ha incorporado al puesto ofrecido como director médico, pero que está previsto "que lo haga en los próximos días". Sobre la compatibilidad del puesto con su pasado como alto cargo del Gobierno andaluz, las mismas fuentes indican que "es responsabilidad" del contratado "obtener o no la aprobación", unos trámites que, aseguran, ya ha iniciado el ex viceconsejero andaluz, y que "inicialmente" no habría apreciado "incompatibilidad", según les ha comunicado él mismo.

Con todo, desde Asisa aseguran que el ofrecimiento de este cargo a Guzmán responde a su "amplia experiencia" en el ámbito de la salud, "tanto en entidades públicas como privadas" y se desvinculan de las últimas acusaciones difundidas en las últimas horas sobre presuntas adjudicaciones "a dedo" de contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales privados, aprovechando el modelo de contratación de emergencia de la época Covid, como ha adelantado eldiario.es.

"Asisa es una aseguradora que no tiene ninguna adjudicación con la Junta de Andalucía. Ni durante el tiempo del mandato de Guzmán, ni en ningún otro. Que el grupo hospitalario tenga contrataciones, las tiene como otros grupos y no es una cosa específica de HLA como se ha difundido. Son contratos de colaboración público-privada que se hicieron durante la pandemia y nosotros entendemos que de acuerdo a la legislación del momento", afirman desde la compañía.

Mientras, desde la Junta de Andalucía, se ha insistido este miércoles en que se analizará si "hay incompatibilidad" en esta contratación. Así lo ha remarcado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien ha aclarado que se va a iniciar una "actuación informativa" en base a "la notoriedad y repercusión del asunto". Según ha explicado, este proceso se puede iniciar teniendo en cuenta este criterio o también el de la denuncia interpuesta por un tercero o la consulta de la persona afectada, situaciones que, según Nieto, y en contra de lo que habría indicado Guzmán a la compañía aseguradora, "no se han producido". "

"En estos momentos, como no se ha producido una petición de parte ni ninguna denuncia, la actuación la tenemos que limitar a los hechos que conocemos. Efectivamente, hay un hecho notorio, ya que hay una contratación de un ex alto cargo por una empresa privada que está teniendo mucha repercusión en medio y que entendemos que requiere de una actuación informativa que vamos a abrir y que va a suponer que analicemos la ley del año 2005 y la reforma del 2021, que recoge que hay determinadas actuaciones que resultan incompatibles si se producen esos casos y es lo que vamos a hacer, determinar si en este caso se producen esas circunstancias o no", ha subrayado.

Entretanto, la consejera de Salud, Catalina García, también se ha referido este miércoles a este asunto. En una entrevista en en Canal Sur Radio, ha instado al que fuera su número dos a consultar con la Consejería de Justicia antes de fichar como director médico de la aseguradora Asisa para saber si pueden existir incompatibilidades. "hubiera sido mejor que Guzmán consultara con la Consejería de Justicia, que es la competente en estudiar las incompatibilidades de los altos cargos", ha dicho.

Catalina García ha recordado que Guzmán venía de la empresa privada cuando se incorporó al SAS y que cuando dejó sus cargos, en principio iba a seguir en la Consejería de Salud en otro puesto, pero finalmente decidió volver al ámbito privado. "Las personas tienen derecho a retornar al ámbito privado desde lo público cumpliendo la ley de incompatibilidades y en estos casos la función de la Junta es que se cumpla", que es precisamente lo que se está estudiando. Mientras, desde Adelante Andalucía y Por Andalucía ya han anunciado que van a denunciar ante la Oficina contra el Fraude y la Anticorrupción.