El Gobierno andaluz acometerá una "séptima bajada de impuestos" para "seguir atrayendo inversiones"

Además, la Consejería contempla aprobar "algún tipo de medidas destinadas a las empresas , bien en la compra de viviendas , bien en algún tipo de deducción para un colectivo interesante", ha abundado antes de apostillar que "estamos todavía estudiándolo", pero que, en todo caso, "será una rebaja fiscal importante" con la que no sabe "si conseguiremos superar a Madrid, pero gota a gota se va llenando el vaso", ha puntualizado.

Andalucía pide deflactar el IRPF para "todos los españoles que tributan en la renta" y no sólo para quienes perciben el salario mínimo

La consejera de Economía, Carolina España, ha pedido al Gobierno central que se deflacte el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) para "todos los españoles que tributan en la rente" y no solo a aquellos que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI). "Eso es lo que estamos esperando, no sólo para el salario mínimo, sino para todos los trabajadores", ha insistido. Antes de lanzar esta idea, España ha considerado que "lo lógico" es que el salario mínimo interprofesional "se pacte en el diálogo social" entre los empresarios -"los que lo tienen que pagar"- y los trabajadores a través de sus representantes sindicales, teniendo en cuenta que "no ha habido acuerdo" en este ámbito. "Se le llena la boca hablando de diálogo social. Yo creo que se debería haber hecho un pacto importante", ha apuntado España para señalar que ha sido "una propuesta del lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que se elevara el mínimo exento en el IRPF en 2024 para actualizarlo a la nueva subida del SMI. En este sentido, ha señalado que, "una vez más, el Gobierno ha rectificado y ha acertado", pero, según ha indicado, falta que apliquen esto mismo "para todos los españoles que tributan en la renta". En este sentido, ha recordado que Andalucía ha deflactado los tres primeros tramos del IRPF, con la idea de "dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos".