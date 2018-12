Susana Díaz admite por primera vez que puede perder la Junta

Susana Díaz ha hecho este lunes una autocrítica particular de los resultados que el PSOE obtuvo el 2 de diciembre. Ante el comité director de su partido, la actual presidenta ha subrayado en varias ocasiones que el PSOE sigue siendo la formación que gana las elecciones en Andalucía, aunque por una ventaja que no es suficiente para lograr el Gobierno. "No podemos poner paños calientes, pero es una realidad que no se puede obviar", ha afirmado sobre el posible relevo en la Presidencia de la Junta.

Es la primera vez que la socialista aborda esta situación, que dejará al PSOE sin presidencia, sin consejeros en el Gobierno andaluz y sin mayoría en la Mesa del Parlamento.

Aun así, Susana Díaz tiene intención de volver a presentar su candidatura ante la Cámara y, para ello, llamará al resto de las formaciones, excepto a Vox. "A este partido no le va a poner de rodillas nadie, hemos ganado, no con el margen que queremos, pero hemos ganado y soy la candidata del partido que más votos ha tenido. No se puede vetar a un partido porque lleve gobernando 37 años porque los andaluces han querido", ha dicho sobre la posición del resto de las formaciones.

La decisión de presentar la candidatura ya no corresponde a ella, sino al nuevo presidente del Parlamento, el que salga elegido el próximo 27 de diciembre. Lo mismo ocurre con las llamadas: puede telefonear, pero tampoco dirige la ronda de consultas.

El previsible acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox se impondrá al PSOE e, incluso, a su suma con Adelante Andalucía. "No se puede gobernar Andalucía con 47 escaños -ha dicho en referencia a la suma de Cs y PP-, sino es con el apoyo de Vox. Cualquier votación, como los Presupuestos, requiere su aprobación, su colaboración activa, no pasiva".

Autocrítica particular

La autocrítica ante el máximo órgano del PSOE entre congresos ha sido particular, porque de los cuatro motivos expuestos para explicar esta victoria o fracaso relativo, dos son de otros. Incluso un tercero. Estos son: la lentitud de la recuperación social después de la crisis; la suma de los 37 años de gobiernos socialistas en la Junta; los temas nacionales, en especial el conflicto catalán y la inmigración, y los casos de corrupción que afectan a su partido, pero que, según ella, deberían no haberle hecho daño, "porque son de hace muchísimos años" y no de su Ejecutivo.

Susana Díaz se ha referido al juicio de los ERE, que se celebra durante días, y al hecho de que estén sentados dos ex presidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"Ha habido otro elemento -ha sostenido-, la corrupción, aunque habían sucedido muchísimo antes de mi Gobierno, como los ERE, la Faffe, aunque hemos tenido que hacer una campaña electoral con dos ex presidentes en el banquillo. Ni una sola mácula en cinco años. Este Gobierno no tiene una sola mácula, aunque nos han querido echar encima casos sin mancha, como Aznalcóllar".

Sobre la responsabilidad de las políticas del Gobierno central, ha dicho que ¨nunca pensé que nos iba a afectar. Pero si uno ve los datos, ve que sólo tienen más votos, Ciudadanos y el partido de ultraderecha, machista, xenófobo, que justifica la violencia a las mujeres. Comparto con Borrell que lo nacional ha influido, temas como la migración y Cataluña". Susana Díaz ha dicho que apoya la intención del Gobierno central de aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat.

El discurso ha estado lleno de asuntos internos que el PSOE andaluz no ha resuelto, y que son perceptibles en frases subordinadas, correcciones a otros. "El día 2 de diciembre volvimos a ganar las elecciones autonómicas, aunque fue una noche triste, volvimos a ganar las elecciones en Andalucía y eso no siempre es así, ni fuera de España dentro de España", indicó en un claro recuerdo a que el PSOE nacional gobierna España sin haber ganado las elecciones generales.