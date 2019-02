Velasco defiende sus fichajes del anterior Gobierno ante las críticas de Vox

Rogelio Velasco confía en la "profesionalidad a prueba de fuego" del equipo del que se ha rodeado en la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. El economista, fichaje de Ciudadanos como independiente para el Gobierno de Juanma Moreno, ha defendido en el Pleno a los altos cargos que siguen en su departamento y que ya tuvieron responsabilidad en anteriores ejecutivos del PSOE.

En la primera sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Velasco ha respondido así a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, que ha afeado el pasado varios dirigentes de la consejería. Concretamente se ha referido al secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento, la secretaria general técnica, el director general de Economía Digital e Innovación, el director general de Comercio, el director del Instituto de Estadística y Cartografía, y el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo.

Hernández ha cuestionado a Velasco si la elección de estos nombres para su departamento significan que "aprueba la gestión que han desarrollado en el anterior gobierno". "Si estuviera obligado a elegir esos altos cargos otra vez, elegiría a los mismos", ha espetado el titular de Economía después de recordar que sus criterios para elegir a su equipo son "profesionales"

Tras destacar la trayectoria de sus altos cargos, Velasco ha asegurado que no le ha pedido "el carné del partido a nadie" y ha desvelado que ha tenido precauciones "para no meter la pata", siempre guiándose por criterios "estrictamente profesionales". Ha recordado además que estos altos cargos han desempeñado "tareas estrictamente técnicas, no de tipo ideológico".