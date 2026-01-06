Día como no hay otro

Tras la noche más larga, el día con más ilusiones desbocadas y con más emociones contenidas. Ilusión la de ese niño que recibe hoy su primer balón y la de la niña que ve cumplido el sueño de tener una casa de muñecas como está mandado. Emociones contenidas en esos padres que ven a sus hijos con el primer juguete, casi con tantas como cuando los ayudan a dar el primer paso. Mañana de Reyes y lo que todo eso conlleva, esos resfriados tremendos por culpa de estrenar la equipación de futbolista con estos fríos, o el sofoco por ese coche teledirigido que viene sin pilas y a ver dónde compramos esas de petaca que requiere en este día de absentismo comercial. Día de Reyes mutado por la ola de play station que nos invade y en el que el sillón suplió a la pradera donde estrenar el balón. Ha sido el ritmo de los tiempos lo que cambió la demanda, el mecano y la muñeca por la play. Día único, algo así como el día de todos los días.