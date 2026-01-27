Andalucía activa la fase de emergencia ante la borrasca Joseph

El consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado a las 15:04 a fase de emergencia, situación operativa 1 el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, que desde el viernes estaba en fase de preemergencia, ante los efectos de la borrasca Joseph en la comunidad.

Los efectos de Joseph han provocado hasta ahora un total de 366 de incidencias en Andalucía, principalmente en Cádiz (96), Sevilla (78) y Málaga (47), aunque se han atendido avisos desde prácticamente todas las provincias andaluzas.

Las fuertes rachas de viento registradas durante la mañana han concentrado el mayor volumen de las emergencias coordinadas en el teléfono 112 y la incidencia más destacada ha sido el fallecimiento de una mujer en la localidad malagueña de Torremolinos tras caerle una palmera.

La red de carreteras secundarias se ha visto afectada por acumulaciones de agua, desprendimiento de árboles y de tierra. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), permanecen cortadas por la lluvia y la nieve un total de nueve carreteras en la red viaria andaluza. La lluvia ha cortado seis vías: la CA-5101 en La Garrapata-Gibalbín, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, ambas en la provincia de Cádiz; en la de Córdoba la CO-4205 en Montemayor, la CO-4207 en Montalbán y la CO.5302 a su paso por El Fontanar-Santaella, y en Málaga, la MA-8302 en Estepona-Genaguacil. Por nieve están cortadas la AL-5405 en Benacebada-La Estación (entre Granada y Almería), la A-395 en Sierra Nevada y la A-4025 también en Sierra Nevada.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir (SAIH) se han superado los umbrales hasta alcanzar el nivel rojo (situación hidrológica muy peligrosa) en Pedro Marín, en Baeza (Jaén), río Huelva en Guillena, río Huesna, en Villanueva del Río y Minas, y el arroyo Siete Ayos en Villaverde (Sevilla) de Sevilla.

Asimismo, se ha alcanzado el nivel naranja (situación hidrológica peligrosa) en el río Cabra, en Aguilar de la Frontera (Córdoba), el Guadalquivir en Marmolejo (Jaén), río Guadiamar en Gerena y en Sanlúcar la Mayor, ambos en la provincia de Sevilla.