El DNI permanente deja de serlo: hay que renovarlo antes de 2031

Se acaba el DNI 'para siempre' ya que Europa obliga a renovarlo antes de 2031

El Documento Nacional de Identidad (DNI) permanente, aquel que durante años se expedía sin fecha de caducidad para mayores de 70 años o personas con gran invalidez, tiene los días contados. Según ha confirmado el BOE, todos los titulares de este tipo de documentos deberán renovarlos antes del 3 de agosto de 2031, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Esta norma europea, en vigor desde 2019, busca reforzar la seguridad, la interoperabilidad y el reconocimiento internacional de los documentos de identidad nacionales dentro de la Unión Europea. España, al igual que el resto de Estados miembros, debe adaptar sus documentos oficiales a los nuevos estándares de seguridad digital y biométrica establecidos por Bruselas.

Fin del DNI permanente y nueva era digital

Hasta ahora, el DNI permanente se expedía a ciudadanos mayores de 70 años o con una gran invalidez reconocida. Se trataba de un documento sin fecha de vencimiento, que liberaba a sus titulares de renovaciones periódicas. Sin embargo, este formato deja de ajustarse a las exigencias europeas, que imponen un control más estricto y unificado de los documentos de identidad.

A partir de 2031, todos los DNIs en circulación deberán cumplir con los requisitos del nuevo modelo europeo: un documento electrónico con chip, datos biométricos y una estructura común en toda la UE. De esta manera, el antiguo DNI 'para toda la vida' desaparecerá por completo.

Nuevo formato europeo con medidas avanzadas de seguridad

El nuevo DNI electrónico europeo incorporará un chip con datos biométricos, incluyendo la imagen facial y dos huellas dactilares del titular, así como un código de país común (ES) que facilitará su reconocimiento en cualquier Estado miembro.

Además, se introduce una fecha simbólica de caducidad (01/01/9999) en los casos de validez extendida, lo que permitirá cumplir con el formato europeo sin perder la ventaja de una vigencia prolongada para las personas mayores.

En España, la transición al nuevo modelo está regulada por el Real Decreto 255/2025, que especifica las condiciones del proceso. Según esta norma, los mayores de 70 años obtendrán un documento con vigencia superior a 10 años, mientras que las personas con gran invalidez podrán renovarlo sin coste y sin cita previa en las Unidades de Documentación de la Policía Nacional.

Motivos del cambio: seguridad y reconocimiento internacional

El Parlamento Europeo justificó esta medida en la necesidad de aumentar la seguridad y la fiabilidad de los documentos de identidad. En los últimos años, algunos países europeos no reconocían el DNI español permanente como válido para viajar o realizar trámites consulares, lo que generaba incidencias en vuelos y desplazamientos internacionales.

Con la unificación de formatos, todos los ciudadanos europeos contarán con un documento verificable electrónicamente, compatible con los sistemas de control fronterizo automatizado y con los estándares de identificación digital segura establecidos por la UE.

Renovar con antelación

Aunque el plazo para renovar el DNI permanente finaliza el 3 de agosto de 2031, el Gobierno recomienda no esperar al último momento. Se aconseja realizar la renovación de forma anticipada para evitar colas o incidencias, especialmente entre la población mayor.

El trámite podrá realizarse en cualquier comisaría de expedición del DNI, y el Ministerio del Interior prevé lanzar una campaña informativa estatal dirigida a los mayores de 70 años para explicar el nuevo procedimiento.

El DNI permanente desaparecerá definitivamente en 2031, dando paso a un documento europeo más seguro, digital y universalmente reconocido. Un cambio histórico que marca el final del “DNI para toda la vida” y el comienzo de la identidad digital europea.