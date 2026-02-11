Escuredo, primer presidente andaluz, critica a Felipe González: "¿Por qué no te retiras y nos dejas en paz?"

El ex presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha pedido ese miércoles al ex presidente del Gobierno Felipe González que se retire y les deje "en paz", ha dicho refiriéndose a los ataques de González a las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En un mensaje publicado en las redes sociales, Escuredo, una de las figuras históricas del PSOE andaluz, ha escrito: "¡¡¡Ay!!! Felipe de mi alma, ¿por qué no te retiras de una vez y nos dejas en paz? Y no porque nos hagas daño, sino porque nos das pena".

Este comentario de Escuredo se produce un día después de que González afirmara, entre otros asuntos, que nunca pactaría con Vox pero que, "a mucha más distancia", estaría la posibilidad de que lo hiciera con Bildu, y anunciara que votará en blanco en las próximas elecciones generales, de las que saldrá una derecha "abrumadoramente mayoritaria".

Después de las palabras de González en un acto en Madrid, el Gobierno y varios miembros del PSOE han restado importancia a la declaración del ex presidente y ex secretario general socialista y consideran que ya no es una referencia, sino una "voz más" dentro del partido.

Escuredo formó parte del grupo de socialistas sevillanos de principios de los años 70 junto a González y a Alfonso Guerra y como presidente de la Junta Preautonómica lideró la reivindicación para que Andalucía accediera a una autonomía plena. Tras las primeras elecciones autonómicas de 1982, Escuredo fue presidente de la Junta hasta su dimisión en 1984, ha informado Efe en una nota.