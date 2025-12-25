Antonio Maíllo se echa a la calle para movilizar al electorado andaluz de izquierda

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha avanzado que en los próximos meses va a "concentrarse" en llevar a cabo un "trabajo de calle" para promover la "movilización" del electorado de izquierda, que considera "clave" para que haya un cambio de gobierno después de los comicios previstos para junio, y que no participará en el proceso de conformación de las listas de la coalición, si bien ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y generosidad" de las partes para que el proceso discurra sin tensiones.

Son dos de las ideas que el dirigente de IU ha trasladado en una entrevista a Europa Press en la que ha explicado su intención de echarse "a la calle" entre enero y marzo para "hablar con los ciudadanos, las organizaciones sociales, los sindicatos, con toda la sociedad civil organizada, y conformar una reflexión colectiva sobre las necesidades y, sobre todo, las soluciones que tiene Andalucía".

En su opinión, "en Andalucía nos jugamos claramente el carril" por el que va a discurrir "la sociedad andaluza en los próximos años, los servicios públicos y el modelo social", y desde la coalición por la que se presenta a las elecciones tiene la "voluntad clara" de "acumular fuerzas para apostar por un gobierno de cambio" y, "si se dan esas condiciones, formar parte de él y, sobre todo, ofrecer soluciones a los graves problemas" que afronta la región y que "van desde la sanidad pública a la agricultura, el mundo rural o la lucha contra la corrupción", ha agregado.

Maíllo ha explicado que en estos tres primeros meses del año su equipo y él prevén recorrer "todos los territorios, tener contactos, elaborar propuestas programáticas" y promover "una gran movilización a través de un proceso político que es necesario en Andalucía si queremos conformar una alternativa que pueda generar posibilidades de destronar al Gobierno del PP" que, según sus palabras, "está absolutamente agotado".

"Andalucía se merece algo mucho" mejor que el actual Ejecutivo popular que "no ha resuelto los problemas estructurales" de la comunidad, ha dicho.

Sobre el proceso de conformación de listas de Por Andalucía para las próximas elecciones, Maíllo ha indicado que también se tendrá que llevar a cabo "en los próximos meses", si bien ha explicado que él no está en ese proceso. "Voy a concentrarme más en un trabajo de calle, de interpelación social, de encuentro con la gente" que "será paralelo" a la elaboración del programa y, "sobre todo, a una propuesta de movilización política", ha abundado.

Toque de atención por el "momento histórico"

De cara a la elaboración de las listas, el dirigente de IU traslada el mensaje de que "el momento histórico" actual "exige responsabilidad, discreción y generosidad entre todas las partes" que se integren en la coalición y, a ese respecto, ha señalado que ha sido "este momento histórico" tan "complejo" uno de los factores que lo han "empujado" a lanzarse a "ser candidato a la Presidencia de la Junta", desde la premisa de que "tenemos que estar a la altura de lo que nos demanda la izquierda en Andalucía", que es "asumir con cohesión" el reto, aunque teniendo en cuenta "por supuesto" las "legítimas aspiraciones de los miembros en las candidaturas".

Maíllo ha apelado a que se dé "un proceso profundamente democrático y consensuado" y ha sostenido que "para generar esperanza e ilusión es necesario que se haga con la máxima discreción, con el máximo acuerdo y, sobre todo, con un mensaje muy claro": "Estamos para servir a la sociedad andaluza y para eso nos consideramos peones de una aspiración noble, que es trabajar para mejorar esta sociedad que, además, no sólo lo merece, sino que tiene todos los elementos para poder mejorarla".

Ha apuntado el político cordobés también que le ha "transmitido a las organizaciones" que confluyen en Por Andalucía que se va a "concentrar" en su "acción de candidato para, sobre todo, encabezar el debate político en Andalucía" y que "lo único" que ha pedido a dichas organizaciones es "criterio de lo que debe ser un grupo parlamentario que esté a la altura del proyecto político, con disposición a gobernar" o, "si se está en la oposición, con capacidad fiscalizadora en una legislatura que va a ser dura y que, por tanto, exige a gente con mucha capacidad para desarrollar políticas y, sobre todo, en caso de tensión, saber soportarlas".

"Y sobre esos criterios creo que hay que elegir a las mejores personas que puedan estar de acuerdo con la coyuntura", ha abundado el dirigente de IU, quien ha expresado su "deseo" de que "haya un grupo parlamentario fuerte que satisfaga las aspiraciones y las demandas andaluzas".

El papel de Inma Nieto o Toni Valero

Maíllo también ha confirmado su intención de concurrir a las elecciones andaluzas como cabeza de lista por la provincia de Sevilla, donde vive y trabaja, así como su deseo de "contar" con representantes de IU como Inma Nieto, portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en la actual legislatura y cabeza de la candidatura de la coalición en los comicios de 2022.

El dirigente de IU ha declarado que Nieto "estará donde quiera ella estar" después de haber sido "la mejor portavoz de esta legislatura" en el Parlamento andaluz, donde le ha tenido "el traje bien medido" al presidente de la Junta. Para el líder de Por Andalucía, "se ha notado siempre en el nerviosismo" con el que Juanma Moreno "ha desarrollado los debates con ella".

También ha valorado la "labor brillante" que, a su juicio, ha desempeñado Nieto "en los temas de sanidad", por lo que entiende que "es un recurso que no se puede desperdiciar". En todo caso, ha garantizado que "ella va a seguir perteneciendo no sólo a la organización, sino a la dirección" de IU y "va a colaborar en las aportaciones del programa y, sin lugar a dudas, tendrá un papel activo e importante en la campaña electoral" de Por Andalucía.

Maíllo espera contar también con otros dirigentes de IU, como el coordinador de la federación en Andalucía, Toni Valero, de quien ha valorado su trabajo como diputado en el Congreso en relación al "campo andaluz, que ha sido abandonado por Moreno y el PP", una labor que seguirá desempeñando en lo que resta de legislatura. Sobre el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, Maíllo ha señalado que cuenta con la "legitimidad" de haber sido elegido en primarias como candidato de IU a la Junta, por lo que tendrá "un papel estelar en este proceso".

Una reacción muy positiva a su candidatura

Por otro lado, Maíllo ha valorado la "reacción muy positiva que ha generado" su candidatura al frente de Por Andalucía, que, a su juicio, ha suscitado "bastante esperanza en el campo de la izquierda", y ha dicho que se siente "satisfecho" si es "útil en ese proceso de reconstrucción y de darlo todo en estos momentos clave para el futuro de Andalucía".

Así, ha considerado que se ha "cumplido" el propósito de que se diera "una reactivación en el campo de la izquierda y una ayuda a un cambio de estado de ánimo que ya venía de antes, y que se ha podido acelerar en ese sentido". "Ojalá podamos seguir en esa línea, nuestro objetivo es que esa reacción ayude a la movilización de aquí a las elecciones andaluzas", ha añadido.