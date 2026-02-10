Jornada de corrección

Los principales índices europeos cerraron la sesión con subidas principalmente de las empresas que corrigieron al final de la semana pasada. El Íbex 35 cerró con un aumento del 1,4% siendo uno de los mejores índices del continente, debido al fuerte aumento del sector bancario tras la corrección del viernes. El CAC 40 francés finalizó con un ascenso del 0,6%, mientras que el DAX alemán acabó con un aumento del 1,2% y el Euro Stoxx 50 del 1%.

En España, la jornada estuvo liderada por el Banco Sabadell, con un aumento notable (+5,5%), seguido de Solaria (+3,4%) y de Indra (+3,3%). El sector bancario cerró la sesión con subidas generalizadas, recuperando parte de las pérdidas que sufrió la semana anterior. Los pocos descensos de la sesión se concentraron en el sector de utilities.

En Europa, destacamos la subida de Novo Nordisk de un 5,25% después de que la FDA rechazara la comercialización de la pastilla para adelgazar de Hims & Hers (-23% en EEUU) y Novo Nordisk anunciara una denuncia a la compañía de venta de productos de telemedicina. Además, destacamos los rebotes en Adyen (+4,5%) después de su descenso el viernes, tras unos resultados peores de lo esperado, y de SAP (+2,2%).