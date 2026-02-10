Estigma resuelto con urgencia

Mejor pronto que tarde, sobre todo cuando el borrón fue del tamaño del pasado jueves. Tras el ridículo papel ofrecido de local, fue sorprendentemente agradable la imagen dada por el Betis en el Metropolitano. Formidable sensación de equipo con la guinda de calidad de ese Antony tan especializado en golazos. Un quite del perdón el del Betis antier en Madrid que hace acallar esa especie de tambores de guerra que empezaron a sonar tras la debacle copera.

Sensación de equipo que sabe a qué juega y que con sólo tres faltas se sostuvo ante los embates del Atlético de Madrid. Así, de esa manera como se desenvolvió en la tarde madrileña es como el Betis muestra argumentos con los que alcanzar unos objetivos que pueden parecer exagerados.

Fue la muestra de equipo bien construido desde la defensa hasta tres cuartos de cancha, que si Bakambu hubiese acertado estaríamos hablan de un resultado más espectacular. Coriáceo en defensa con una pareja de centrales soberbia y muy correcto en los flancos, fue muy agradable la presentación en escena de Fidalgo, un futbolista que con su precisión en el pase puede paliar las ausencias de Isco y de Lo Celso.

Agradabilísima sorpresa la cara ante un Atleti que se había terminado de confirmar el pasado jueves como la mayor bestia negra para el Betis. Cuanto antes mejor, el Betis de visitante se quitó con urgencia el estigma que le cayó setenta horas antes de local.