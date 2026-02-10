Matrícula a la Junta

Dicen los que saben, que, por cierto, no tienen por qué ser los que dogmatizan desde la barahúnda de tertulias que plagan los medios que Marta anda plegando velas. Eso dicen, pero lo cierto es que la cuenca del Guadalquivir, toda la cuenca más mucha de su zona exógena de influencia ha estado con el miedo metido en el cuerpo. Decir estado es por ser optimista, pues cuántas son las familias que no saben qué ha sido de sus casas. Pero esta tragedia, sucedida a renglón seguido de Adamuz, está a la espera de cómo será el día después. Y eso que nadie podrá objetar la labor de la Junta de Andalucía con su omnipresente presidente a la cabeza. Y todo con críticas inauditas bajo el espurio pretexto de que se calaba las botas de agua y el chubasquero con el único propósito de salir en la foto. Ojalá todas las tragedias, tan numerosas en este malhadado 2026, hubieran sido contrarrestadas con la misma efectividad que la ejercida por el Gobierno autonómico andaluz. Otro gallo habría cantado en ellas.