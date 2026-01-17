Montero pregunta si PP "alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a sanidad y educación pública"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que el PP utilice "el tema de financiación autonómica como un elemento de confrontación de los gobiernos del Partido Popular de los territorios contra el Gobierno de España" y ha preguntado "si realmente el PP alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad y a la educación públicas", ya que, ha dicho, "mi sospecha es que no". Así lo ha señalado en Bonares (Huelva) donde ha incidido en que este domingo "se reúne el PP para hablar, hablar, hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa" y ha lamentado que "se ha utilizado el tema de financiación autonómica como un elemento de confrontación de los gobiernos del Partido Popular de los territorios contra el Gobierno de España".

Así, ha añadido que el Ejecutivo central "da un paso adelante y formula una propuesta que pone a disposición de la sanidad, de la educación, de la dependencia 21.000 millones de euros que el Gobierno de España decide ponerlo a gestionar a las comunidades autónomas para sus competencias, por tanto dirigido a servicios públicos, y el Partido Popular simplemente rechaza las propuestas". Por ello, ha preguntado "si realmente el PP alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública, porque mi sospecha es que no".

Montero ha dicho que el PP "no quiere este debate, primero porque no tiene liderazgo para poder afrontar dentro de su partido una propuesta única, tiene tantas propuestas como comunidades autónomas hay" y, "en segundo lugar, porque para el Gobierno de España es prioritario y para el PP no tanto". "Para nosotros es fundamental que la sanidad, la educación o la dependencia estén preservadas", ha incidido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, mientras que ha agregado que el PP "parece que 21.000 millones los desprecia".

Por tanto, ha señalado que "este debate al PP no le interesa porque, por una parte, prefiere hacer confrontación, prefiere seguir creando una sensación de ruptura de España". Al respecto, ha advertido de que "quien rompe España es quien permanentemente está situando a un territorio en comparativa con otro para despreciarlo o para, sencillamente, intentar tener la bandera de los agravios comparativos".

Por otro lado, Montero ha tachado de "lamentable que el debate en Andalucía no sea la realidad", precisando que "la realidad es que pedimos todos 4.000 millones y que, gracias al Gobierno de España, en la mesa hay 4.850 millones que, sumado a un fondo que recibe Andalucía, y mire usted por dónde no lo recibe Cataluña, suma casi mil millones más, en total 5.700 millones para nuestro territorio al año".

"¿Saben todo lo que podríamos hacer con 5.700 millones? ¿Quién puede decir que no a esa propuesta? Pues lo dice Moreno Bonilla, porque prefiere utilizar la financiación como arma de confrontación y, por tanto, para quejarse, para victimizarse, para no hacer nada, esconder sus incompetencias y, por otra parte, trasladar que el Gobierno de España es responsable de todo", ha agregado.