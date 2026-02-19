Los nacimientos repuntan en Andalucía, pero solo en cuatro provincias: ninguna remonta las cifras del último lustro

Andalucía registró 60.177 nacimientos en 2025, apenas 48 más (0,08%) que en 2024, según la Estimación Mensual de Nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque se trata del primer repunte en cuatro años, respecto a 2021 han nacido 5.473 niños menos en un año. La comunidad se une así —por poco— a una tendencia que es generalizada en España, si bien presenta notables diferencias entre provincias.

Sevilla, la más poblada, lidera la clasificación en términos totales, con 14.221 nacimientos en 2025, un 0,84% más respecto al año anterior (14.103). Paradójicamente, la provincia es también la que acumula un mayor descenso en los nacimientos en el último lustro, con 1.338 menos que en 2020.

En contraste, Granada es la provincia que presenta un mayor crecimiento proporcional, con 6.841 nuevos alumbramientos, lo que supone una subida del 3,29% en comparación con 2024 (6.623). Sin embargo, como ocurre en el resto de territorios, Granada tampoco logra escapar del descenso acumulado en los últimos cinco años (-3%).

Los nacimientos repuntan asimismo un 1,72% en Huelva, hasta los 3.680 (62 más). No obstante, esta es la provincia donde menos niños nacen de Andalucía y acumula un descenso de casi un 13% desde 2020. En cuanto a Málaga, se trata de la segunda provincia con más nacimientos en 2025 (11.770), lo que se traduce en un incremento del 0,43%. Aun así, son 825 menos que hace cinco años.

Jaén y Córdoba encabezan el descenso en los nacimientos

Jáen vuelve a ostentar los peores registros demográficos, con una caída del 4,48% en los nacimientos en el último año, con 187 menos (3.984). Al igual que Huelva, la provincia no ha dejado de caer en esta estadística en los últimos cinco años, ya que nacen 543 niños menos que en 2020.

Córdoba ha registrado 5.229 nacimientos nuevos, lo que se traduce en un descenso del 1,84% en un año y del 7,5% en el último lustro. Más acuciante es el dato de Cádiz, donde si bien nacieron 7.919 niños en 2025, son un 0,91% menos que hace un año y 1.197 menos que hace un lustro.

Finalmente, Almería tampoco logra revertir la estadística con 6.533 nacimientos, un 0,65% menos que en 2024. Desde 2020, nacen unos 68 niños menos cada año.

¿A qué edad son madres las mujeres andaluzas?

Casi un tercio de los alumbramientos de 2025 en Andalucía (19.769) son de mujeres de entre 30 y 34 años, pero descienden en 1.834 respecto a 2020. Les siguen a continuación las madres de entre 35 y 39 años, que representan ya el 27,9% de los nacimientos (16.795), 102 más que en 2024. Mientras, 16.784 mujeres han sido madres entre los 20 y 29 años, 158 más que hace un año. Aunque son menos que hace un lustro, suben también los nacimientos entre mujeres de 40 y 44 años (4.929) de 45 a 49 años (493).

Por provincias, suben los nacimientos de madres de 30 a 34 años en Granada (+5,7%), Huelva (+0,95%) y Almería (+0,86%), mientras bajan significativamente en Jáen (-6,71%) y Córdoba (-6,6%). En cuanto a las mujeres de entre 35 a 39 años, aumenta la maternidad también en Granada (+5,24%) en Cádiz (+2,74%), Jaén (+1,86%) y Córdoba (+0,55%), pero se reducen en Almería (-5,36%) o Huelva (-4,06%).