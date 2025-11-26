La periodista Isabel Jiménez hará el elogio a la Bandera el próximo 4 de diciembre

El Día de la Bandera en el Palacio de San Telmo tendrá este año como protagonista a la periodista almeriense Isabel Jiménez, la presentadora de los informativos de mediodía en Telecinco desde hace quince años. Isabel Jiménez toma el testigo del actor Paco Tous quien fue el responsable del elogio a la Bandera de Andalucía el año pasado, mientras que en 2023, la gaditana Sara Baras fue la encargada del elogio a la enseña andaluza en una jornada a la que el presidente Juanma Moreno ha querido dar un gran protagonismo y que ha levantado las críticas de la oposición.

Juanma Moreno instauró el Día de la Bandera el 4 de diciembre en 2022 contando con el apoyo del histórico andalucista Alejandro Rojas-Marcos y ocupando institucionalmente un día que estaba reservado a las reivindicaciones de los grupos más a la izquierda en Andalucía, que celebran este día ya que fue el que los andaluces se echaron a las calles para reivindicar la autonomía plena.

Isabel Jiménez nació en Almería en 1982, licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster en Relaciones Internacionales en Roma. Su debut televisivo fue en 2005, cuando fue enviada como corresponsal de Telecinco a Roma para cubrir la muerte del Papa Juan Pablo II. Durante 13 años presentó el mediodía de Informativos Telecinco junto a David Cantero, y lleva dos junto a la periodista Ángeles Blanco; desde octubre, lo presenta en solitario.