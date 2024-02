Salud defiende con cifras su plan para aliviar las listas de espera: "Se han duplicado las cirugías en horario extra"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado este miércoles de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha duplicado las cirugías realizadas fuera del horario ordinario de la plantilla y "prácticamente, sin variación de la actividad derivada de los conciertos", respondiendo así a las críticas de la oposición, que le ha afeado que el "problemón" de las listas de espera y su gestión mediante una "receta" -la de los conciertos con la privada- que "no funciona y descapitaliza la sanidad pública". "Está poniendo el dinero en el sitio equivocado", le ha espetado la diputada socialista Ángeles Prieto.

En su comparecencia en la comisión parlamentaria de Salud y Consumo, Catalina García ha desglosado los "resultados alentadores" del plan puesto en marcha el pasado 1 de octubre para reducir las listas de espera, con unas cifras, ha reconocido, que "no son las que quisiéramos".

Con todo, según ha explicado, el mencionado plan de choque ha permitido que se hayan realizado, en el caso de procedimientos quirúrgicos garantizados, 97.700 cirugías, lo que supone un 16% más que en el mismo periodo de 2022, cuando se hicieron 83.800 operaciones.

"Desde del 1 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024, de las 97.700 intervenciones, 73.200 han sido con actividad ordinaria, un 8% más que en el mismo periodo de 2022, y 16.300 han sido por actividad extraordinaria, un 96% más que en 2022", ha detallado.

"Estas listas de espera son la consecuencia más visible del cambio de paradigma que afecta a la asistencia sanitaria en España, con un aumento muy significativo de la demanda quirúrgica y de las consultas externas", ha remarcado. Según la titular de Salud, este incremento se justifica en el envejecimiento de la población y de las patologías crónicas y en el déficit de profesionales en áreas como neurología, dermatología y anestesia, entre otras. "Pese a todo, seguimos respondiendo", ha puntualizado Catalina García, que previamente ha calificado las críticas de la oposición a la situación de las listas de espera y de la Atención Primaria de "profecías apocalípticas".

Esta explicación ha sido afeada, no obstante, por la diputada de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que le ha recordado a la consejera que "es un hecho objetivo" que las listas de espera "son las peores de la historia", al tiempo que ha animado a Salud a tomar "otras medidas" porque "las adoptadas no han dado fruto". "Igual no se está gestionando bien", le ha reprochado. En la misma línea, la diputada socialista Ángeles Prieto ha alertado sobre los conciertos con las privadas para aliviar las listas de espera, una "receta", ha dicho, que "no funciona" y sólo sirve, a su juicio, para "descapitalizar la sanidad pública". "Su gestión ha generado un grave problema, porque han puesto a competir a la pública con la privada", ha argumentado, una "tensión" entre ambos sistemas que, ha remarcado, "no ha servido para las listas de espera bajen". Por su parte, la diputada del PP, Beatriz Jurado, ha acusado a la oposición de convertir la sanidad en un "campo de batalla para atacar a Moreno". "Les vale cualquier mentira e hipérbole para arremeter contra la Junta de Andalucía", ha señalado.

La consejera, por su parte, ha respondido con cifras. Así, ha detallado por provincias que en Almería ha aumentado el número de cirugías de procedimientos garantizados en un 37%; Cádiz, un 19%; Córdoba, un 38%; Granada, un 9%; Huelva, un 43%; Jaén, un 33%; Málaga, un 16%, y Sevilla, un 4%, y para el total de cirugías, tanto las que responden a procedimientos garantizados por el decreto como las que no, se han hecho más de 130.000 intervenciones quirúrgicas de octubre a enero, un 12,7% más que el año anterior.

Consultas externas

Sobre las consultas externas, ha subrayado que en 2023 se ha marcado un "hito" desde el punto de vista asistencial al alcanzar los 15 millones de consultas externas. "Es decir, una diferencia de más de dos millones de consultas, en las que hay especialidades que han aumentado por encima del 50%", ha apuntado la consejera. En este caso, los datos por provincias facilitados por la consejera constatan que en Almería ha aumentado un 10%; 32% Cádiz; 8% Córdoba; 32% Granada; 17% Huelva; 8% Jaén, 14% Málaga y 12% Sevilla.

En cuanto a la inversión en esta actividad extraordinaria, sólo de octubre a diciembre de 2023, el gasto en horas extra fue de 30,7 millones de euros, un 57% más que en 2018. Y para todo el 2023 ha sido de 122 millones, "lo que nos ha permitido alcanzar los 2,5 millones de horas extras". Para 2024 el gasto previsto es de 128 millones, un 66% más que los 77 millones gastados en 2018.

Respecto a los autoconciertos, durante 2023, se han realizado alrededor de 9.000 cirugías extra, con un gasto de 6 millones. "Se han priorizado los autoconciertos en las especialidades que acumulan mayor volumen de pacientes fuera del plazo de garantía, como es el caso de Cirugía General, Cirugía Ortopédica, Traumatología y Oftalmología. Y elevaremos la inversión en este apartado en 2024 hasta los 20 millones de euros". En este sentido, ha afirmado que en 2018 el gasto en autoconciertos fue de 465.000 euros. "Por tanto, se ha multiplicado por 42 lo que se gastó con el último gobierno socialista de lo que se gastará durante este año", ha apostillado. En este punto, Catalina García ha señalado que "los hechos" desmontan "las faltas a la verdad".

Atención Primaria

La consejera ha comparecido también para hablar sobre el acuerdo marco para la mejora de la atención primaria firmado en mayo con sindicatos en mesa sectorial, sobre lo que ha señalado que destinar el 36% del presupuesto de Salud a Atención Primaria, 1.600 millones más que en 2018, demuestra el compromiso de su gobierno.

El acuerdo marco, que se ha sumado a los otros dos firmados en Mesa Sectorial, han supuesto un aumento del 14% de media en el salario de los profesionales sanitarios y 330 millones de euros extra al año en el presupuesto de la Consejería, según ha explicado la titular andaluza de Salud. "El compromiso de dedicar al menos un 25% a la Atención Primaria dentro del presupuesto de la Consejería, ha dicho, se ha superado con creces" ha señalado García, quien ha recordado que en 2018 se destinaban a Atención Primaria 3.400 millones, un 46 % menos.

Entre las actuaciones recogidas en el acuerdo marco está la retirada de la mención a la consulta de Atención Primaria en la orden de tarificación, de lo cual sólo queda la publicación en el BOJA, y respecto a la adecuación de cupos se ha traducido en un "profundo análisis" de las ratios medias por profesional. Ha dicho que el Gobierno del PP se encontró en 2019 una Atención Primaria "desgastada", que requería de un "proceso integral de restauración", por lo que se está tratando de una tarea "ardua y difícil", que se ha visto perjudicada por la pandemia y el déficit de médicos, de cobertura de las jubilaciones y las sustituciones de verano.

Por parte de la oposición, la diputada socialista María Ángeles Prieto ha reprochado a la consejera que nueve meses después de la firma del pacto los avances "son mínimos" y la inversión en no se corresponde con lo afirmado por la Junta, como lo prueba que el aumento del capítulo de personas de los presupuestos apenas sea del 0,1 por ciento. "Sin presupuestos, el Pacto se queda en agua de borrajas", ha subrayado Prieto, quien ha añadido que el interés del Gobierno andaluz por la atención primaria es "hipócrita" porque mientras defiende la sanidad pública en lo único que han rectificado ha sido por a presión social y sindical, ya que solo les mueve el intento de privatizar la sanidad.

En parecidos términos se ha pronunciado la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien ha lamentado que las expectativas generadas por el Pacto hayan ido "decayendo" a medida de que han ido pasando los meses, y ha advertido de que los presupuestos andaluces "no dan satisfacción a los objetivos del pacto". La parlamentaria de Vox Ana Ruiz Vázquez ha hecho hincapié en el déficit de médicos y ha recordado que desde 2019 han insistido en la necesidad de que aumenten las ofertas para estudios, ya que esta situación se traduce de manera inmediata en el "colapso" del sistema sanitario