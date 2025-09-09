Reestablecida la alta velocidad entre Andalucía y Madrid tras sofocarse un incendio en Ciudad Real

La circulación en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía volvió a la normalidad después de una interrupción de aproximadamente 40 minutos causada por un incendio. Según confirmó Adif a través de su cuenta oficial en la red social X, el corte se produjo debido a un fuego localizado entre las localidades de Brazatortas y Venta de la Inés, en la provincia de Ciudad Real, cuyo origen no estaba relacionado con la explotación ferroviaria.

Las autoridades ferroviarias señalaron que "una vez sofocado el incendio, se restablece el tráfico" y que "la circulación tiende a normalizarse". En la misma línea se ha expresado Renfe mediante su perfil en X, donde ha informado que "los trenes detenidos" a causa del incendio "reanudan la marcha de forma progresiva" tras la intervención de los equipos de emergencia.

Esta no fue la única incidencia registrada durante la tarde del martes en la red ferroviaria española. Un obstáculo próximo a las vías ferroviarias provocó que la Guardia Civil solicitara a Adif cortar temporalmente la circulación entre Talavera de la Reina y Montearagón, afectando a la línea Madrid-Cáceres. Tras aproximadamente una hora de interrupción, el servicio pudo reanudarse una vez retirado el elemento obstructivo.

Las interrupciones ferroviarias se acumulan en 2025

La suspensión temporal en la línea Madrid-Andalucía ocurrió apenas cinco días después de que un fallo informático en los sistemas de Adif provocara significativas alteraciones en los servicios de alta velocidad con origen y destino en Madrid. Concretamente, el pasado jueves 4 de septiembre, numerosos trenes experimentaron paradas y retrasos considerables entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Las líneas más perjudicadas fueron el corredor sur de alta velocidad (que conecta la capital con Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas) y el corredor noroeste (que enlaza Madrid con Valladolid y diversas ciudades gallegas). Los corredores este (Madrid-Barcelona) y de Levante (que une Madrid con Valencia, Alicante y Murcia) sufrieron un impacto menor según los datos proporcionados por Adif.

El fallo informático coincidió con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso, donde acudió por iniciativa propia para explicar la situación actual del sistema ferroviario español. Durante su intervención, detalló las causas de las interrupciones y demoras experimentadas en la red, argumentando que muchas de estas incidencias se deben al incremento del volumen de operaciones y usuarios del ferrocarril.

El ministro advirtió además sobre la posibilidad de que en los próximos dos años se produzcan más incidencias debido a la incorporación de nuevos trenes, en referencia a los 30 Talgo Avril, que deberán convivir temporalmente con unidades más antiguas, algunas de las cuales prestan servicio desde la década de los 90.