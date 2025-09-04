El tiempo en Andalucía: vuelven los avisos por calor y fuertes vientos este fin de semana

El otoño meteorológico comenzó en Andalucía con temperaturas muy por debajo de lo habitual para la época del año. Ahora, días después, los mercurios comienzan a repuntar hasta el punto de que la Aemet volverá a reactivar los avisos amarillos en algunas zonas este fin de semana. Por el momento, este jueves 4 de septiembre se esperan cielos con intervalos de nubes altas en toda la región y máximas de hasta 35 grados en el valle del Guadalquivir.

Este viernes 5 de septiembre será de nuevo una jornada dominada por la estabilidad. Las noches seguirán siendo tropicales, con temperaturas mínimas que se mantienen entre los 20ºC y 22ºC en buena parte del territorio. Predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y las máximas irán en ascenso, salvo en la vertiente mediterránea, con 37ºC en Córdoba y Granada o 36ºC en Jaén. Por su parte, los fuertes vientos serán el aspecto más destacado del día.

La Aemet ha activado el aviso amarillo por viento en la campiña gaditana y el Estrecho a partir de las 12:00 horas, pues se esperan rachas muy fuertes de levante de hasta 70 y 80 km/h, respectivamente. En este sentido, se han activado también los avisos por vientos costeros en el litoral gaditano y el Estrecho, por rachas de hasta 60 km/h al oeste de Tarifa y mar adentro en torno a Trafalgar. A partir de la tarde se esperan asimismo nubes bajas en toda esta área.

En el resto, soplarán vientos flojos variables en la vertiente atlántica, tendiendo a componente sur por la tarde. En la vertiente mediterránea, habrá vientos flojos de componente este, aumentando a moderados a partir del mediodía.

El sábado rozarán de nuevo los 40ºC en Córdoba y Jaén

El sábado 6 de septiembre se presenta con intervalos de nubes medias y altas en todo el territorio. Al amanecer, se esperan nubes bajas y brumas en el área del Estrecho, donde se mantienen los avisos por viento hasta el mediodía. Asimismo, se desarrollarán nubes de evolución en las sierras orientales, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, que pueden ir acompañadas de algunas tormentas.

En paralelo, es probable la entrada de calima en Alborán y el tercio oriental. Las máximas subirán sobre todo en el norte de la región, donde la Aemet ha activado sendos avisos amarillos por temperaturas de hasta 38ºC en la campiña cordobesa, el valle del Guadalquivir jienense y las sierras de Morena y Condado. Así, en Córdoba alcanzarán los 39ºC, 38ºC en Jaén y 37ºC en Granada y Sevilla.

En cuanto a los vientos, serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde. En el mediterráneo oriental y en Cádiz soplará levante moderado durante la primera mitad del día, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el área del Estrecho.

De cara al domingo 7, se mantienen los cielos con nubes medias y altas, aunque tenderán a despejar de oeste a este durante la segunda mitad del día. Las temperaturas máximas irán en ascenso en la vertiente mediterránea, con hasta 31ºC en Málaga, mientras descenderán en el resto, hasta los 34ºC en Sevilla. Los vientos de flojos a moderados rolarán a poniente.