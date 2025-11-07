Las últimas lluvias pasan de largo por los embalses de Andalucía

Era previsible, pero los datos lo constatan. Las últimas tormentas, breves e intensas, no han servido para aliviar la situación de los embalses en la comunidad autónoma. En todas las provincias en las que el miércoles estuvieron vigentes los avisos naranjas por fuertes precipitaciones -Sevilla, Huelva y Cádiz- se han registrado pérdidas de agua en sus respectivos pantanos. Únicamente en el denominado Sistema de Regulación General (SRG), es decir las 19 presas que se utilizan para el riego agrícola de las 49 que componen la cuenca del Guadalquivir, han ganado una cantidad de agua, aunque sea testimonial, toda vez que apenas llega al medio hectómetro cúbico. Al menos, por ver el lado positivo, las últimas lluvias sí han servido para que las pocas aportaciones compensen la cantidad de recursos que ha sido necesario desembalsar para satisfacer el abastecimiento de la población.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir (CHG) consultados por este periódico, los embalses de la cuenca han perdido casi 0,6 hectómetros cúbicos de agua en las últimas horas y en la actualidad se encuentran con 3.111 de los más de 8.000 que suman su capacidad total, es decir un 41,20% de la misma. El SRG ha ganado 0,4 hectómetros cúbicos que irán destinados a la campaña agrícola actualmente en curso. Buena parte de la culpa de este aumento la tiene lo recogido en el pantano cordobés de Iznájar que con más de 920 hectómetros cúbicos de capacidad es el mayor de toda la cuenca y que recogió más de medio hectómetro cúbico de agua.

El balance de la última semana apenas registra variación ya que sólo se ha registrado una pérdida de dos hectómetros cúbicos en los últimos siete días. La disminución de las temperaturas que frena la evaporación natural, junto con las ligeras aportaciones que se producen de los ríos, sí que han permitido asistir a una situación de estabilidad, en la que prácticamente los embalses andaluces permanecen con la misma cantidad de agua un día tras otro. Una vez que los terrenos lleguen al nivel de humedad que permitan paliar la situación de sequedad extrema que viven después de medio año sin precipitaciones y que lleguen unas lluvias más constantes en el tiempo, los niveles volverán a crecer.

No obstante, la situación es notablemente mejor que la de hace un año por estas mismas fechas, cuando los embalses de la CHG apenas llegana a los 2.800 hectómetros cúbicos, un 18% menos, e incluso está pro encima de la media de los últimos diez años, que se queda en 2.872 hectómetros cúbicos, es decir un 15% menos. El año hidrológico que comenzó el pasado 1 de octubre, lleva perdidos 84 hectómetros cúbicos y alcanzó su máximo el pasado 29 de octubre cuando se almacenaban 3.297, 13 más que en la actualidad.

Las cuencas gestionadas por la Junta de Andalucía también han registrado pérdidas de recursos, pese a que incluye a dos provincias que estuvieron bajos los avisos naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por fuertes precipitaciones. Así, los pantanos de la provincia de Cádiz, han perdido más de 4 hectómetros cúbicos y el sistema Guadalete-barbate del que forman parte, algo más de 3, aunque se encuentran un 49% más llenos que el año pasado. En los de la provincia de Huelva se registra una situación similar, con una disminución de 4 hectómetros cúbicos a pesar de la intensidad de las tormentas.

Las Cuencas Mediterráneas andaluzas se han dejado una cantidad similar, pese a lo que almacenan un 59% más de agua que hace un año. Málaga, granada y Almería, se dejan en las últimas horas cantidades entre 2 y medio hectómetro cúbico aunque en las mismas la intensidad de las precipitaciones ha sido mucho menos considerable que en las de la cuenca del Guadalquivir.