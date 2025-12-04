Babypar lanza “24 pequeños cuentos, grandes navidades”

Babypar ha puesto en marcha “24 pequeños cuentos, grandes navidades”, un Calendario de Adviento sonoro que invita a las familias a acompañar la cuenta atrás hacia la Navidad con un relato breve cada día. La colección, formada por 24 cuentos originales, propone recuperar la tradición del Adviento desde un formato actual, accesible y lleno de emoción.

Los cuentos pueden escucharse gratuitamente en Babyradio.es, Spotify, iVoox y Apple Podcasts, y están disponibles para disfrutarlos tantas veces como se desee.

Un cuento diario hasta el 24 de diciembre

Cada episodio abre una “ventana sonora” que combina ternura, imaginación y un enfoque educativo adaptado a los más pequeños. Los relatos parten de elementos cotidianos —el primer copo de nieve, una bufanda perdida, un árbol que se siente diferente…— para dar lugar a historias que celebran la generosidad, la empatía, la autoestima y la magia que aparece en los gestos sencillos.

La atmósfera navideña está presente en todo el proyecto: paisajes invernales, personajes mágicos, encuentros inesperados y pequeñas aventuras que fomentan la creatividad y el vínculo familiar. Con una duración breve y un tono cálido, los cuentos se convierten en un ritual diario que acompaña a las familias en distintos momentos: antes de dormir, durante la merienda o como pausa tranquila dentro del ritmo de diciembre.

Una propuesta diseñada para los más pequeños de la casa

“24 pequeños cuentos, grandes navidades” nace con la intención de ofrecer a niños y adultos un espacio compartido en el que conectar a través de la palabra. Los cuentos están creados para favorecer la escucha activa, la atención y el desarrollo emocional, convirtiendo cada episodio en una oportunidad para hablar, sentir y compartir.

Además, el proyecto se adapta al estilo de vida actual: los episodios están disponibles en múltiples plataformas, pueden escucharse en cualquier dispositivo y pueden repetirse tantas veces como se quiera, permitiendo que cada familia marque su propio ritmo.

Babypar y su compromiso con la crianza

Babypar es una plataforma dedicada a la creación de contenidos que ayudan al desarrollo de los niños a través de hábitos saludables, y talleres para la crianza que ayudan a padres y madres a implementar buenas prácticas educativas y consejos que combinan educación, entretenimiento y bienestar. Con un enfoque centrado en la creatividad, la imaginación y la emoción, desarrolla proyectos sonoros, audiovisuales y experienciales que buscan acompañar a los niños en su crecimiento.

El lanzamiento de este Calendario de Adviento sonoro forma parte de su apuesta por propuestas accesibles, cercanas y adaptadas a las necesidades actuales de padres, madres y educadores.