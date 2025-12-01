Gracias a Etiquetas24.es, las empresas sevillanas pueden ser ahora más sostenibles que antes

En los dos últimos meses, el tejido empresarial en Sevilla ha experimentado un crecimiento positivo. Según el Portal Estadístico de la Provincia, 56.701 empresas permanecen activas en la región. Muchas de ellas, como también ha sucedido en otros puntos del país, han implementado medidas para reducir el impacto medioambiental. La Cámara de Comercio de España calcula que 9 de cada 10 empresas pretenden ayudar a reducir la huella de carbono. Entre ellas, están las empresas sevillanas, que ahora lo tienen más fácil que nunca con las etiquetas de cartón. Hoy día, acceder a este tipo de soluciones más sostenibles, que abogan por el uso de materiales biodegradables, es bastante sencillo.

Gracias a las nuevas tecnologías, se pueden encargar etiquetas personalizadas online y recibirlas a domicilio. Bien lo sabe John Mendoza y su equipo de especialistas en artes gráficas. A lo largo de sus más de 15 años de experiencia, Etiquetas24 ha atendido a 2.745 clientes vía web. Con más de 1.000 seguidores en cada una de sus redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube), se ha convertido en la segunda imprenta más rápida de España. De este modo, los particulares y las empresas que quieren distinguirse de la competencia reciben sus etiquetas personalizadas en menos tiempo y en un material sostenible como el cartón.

Etiqueta para Mandarina Socks, tienda de ropa en Barcelona

Etiquetas únicas: bien bonitas, personalizadas y sostenibles

Las etiquetas medioambientalmente respetuosas que la empresa de John Mendoza, Etiquetas24, tiene en su catálogo se fabrican con:

cartón grueso,

cartulina reciclada ,

, cartulina kraft,

cartulina clásica ,

, cartón duro,

papel reciclado.

Todas estas etiquetas están disponibles en varios acabados. Por ejemplo: las etiquetas de cartulina estucada tienen una textura lisa y suave al tacto que facilita el proceso de impresión. Por eso, el acabado final es de más calidad y durabilidad. No es de extrañar que, tal y como explica el equipo de Etiquetas24, sigan siendo las más habituales del mercado: de todas las etiquetas habidas y por haber, las de cartulina estucada suponen el 80 %. Además, aparte de su textura suave, el diseño se puede imprimir en colores vivos que, con el acabado en brillo, llaman aún más la atención.

Etiquetas de papel reciclado, las más biodegradables

Etiquetas24 diseña, fabrica e imprime etiquetas de papel reciclado compatibles tanto con el sistema de impresión offset como con la impresión digital. Según el tipo de papel, podemos distinguir entre:

Etiquetas de papel molido. Se imprimen sobre un papel elaborado con los trozos que no se han utilizado para fabricar los folios a los que estamos acostumbrados. Etiquetas de papel verjurado. Este tipo de papel presenta unas líneas transversales que, a contraluz, se aprecian con mucha nitidez. Su acabado es rugoso al tacto, poco brillante y muy elegante. Además, hay distintos grosores: para etiquetas resistentes, se recomienda elegir el papel verjurado de 180 g o el de 300 g. Si todavía se quiere más grosor, entonces habría que encargar etiquetas de cartulina reciclada blanca de 350 g, que son aún más duraderas. Etiquetas de papel couché. Son perfectas para negocios que necesitan etiquetas con acabado liso y brillante.

Etiquetas de cartón rectangulares

Etiquetas de cartulina kraft y cartón

El color marrón de la cartulina kraft, que tanto recuerda al del cartón, se debe a la pulpa de madera con que se fabrica. Su grosor de 300 g la hace muy apropiada para diseñar etiquetas y tarjetas de visita. En menos de una semana, Etiquetas24 puede imprimir, perfectamente, hasta 5.000 unidades de etiquetas kraft. Al igual que con otras opciones de Etiquetas24, están disponibles en varias formas: las hay rectangulares, circulares, dobladas a modo de díptico, troqueladas... Estas últimas ofrecen mucho juego, pues los particulares y las empresas pueden decidir la silueta. Para sus clientes, Etiquetas24 las ha hecho con forma de helado, de corazón... incluso en forma de pesa rusa (para un gimnasio deportivo).

Varios grosores de cartón entre los que escoger

Como también sucede con el papel reciclado, las etiquetas de cartón se clasifican en función del tipo de cartón con el que se fabrican:

Cartón duro, con gramajes entre 600 g y 1.000 g. Estos cartones duplican y triplican el grosor de la cartulina kraft, así que las etiquetas de cartón duro son aún más resistentes.

son aún más resistentes. Cartón contracolado. En este caso, el cartón de las etiquetas se compone de varias capas unidas entre sí. Esto aumenta la resistencia de la etiqueta a romperse.

Etiquetas con detalles dorados, para empresas elegantes

En su página web, Etiquetas24 tiene modelos predeterminados de etiquetas. Se trata de plantillas específicamente diseñadas para marcas blancas, tiendas de ropa, floristerías, joyerías... En todos estos casos, también ofrecen la posibilidad de imprimir el diseño en tinta dorada, que queda especialmente bien cuando las etiquetas son negras.