Salamanca toca el cielo

Contemporánea, universitaria y viva las 24 horas del día, Salamanca está siempre abierta al visitante, al que invita a descubrir un patrimonio inagotable. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es uno de los principales destinos turísticos de España, y una de las ciudades de interior más valoradas por los visitantes.

La ciudad ha registrado de enero a octubre de 2025 el mejor dato de viajeros de su historia, así como de turismo internacional (tanto viajeros cómo pernoctaciones). Se ha batido récord de viajeros en abril, julio, septiembre y octubre, y de pernoctaciones en el mes de julio.

Salamanca es hoy un destino más universal, preparado para recibir visitantes que buscan experiencias auténticas y enriquecedoras.

Con una oferta turística cada vez más diversificada, la ciudad ha sabido reinterpretar sus espacios patrimoniales, generar nuevos relatos y abrir rincones menos conocidos al visitante. A ello se suma una creciente conexión entre naturaleza, cultura y gastronomía, que refuerza su atractivo como ciudad para escapadas urbanas.

En un paseo por su escenario monumental son citas esenciales su Plaza Mayor, uno de los monumentos barrocos capitales del urbanismo. La silueta de las catedrales preside el cielo salmantino. La Casa de las Conchas es uno de los palacios más populares de Salamanca y una de las mejores muestras de la arquitectura gótica civil española.

El Edificio Histórico de la Universidad es uno de los edificios más importantes de Salamanca y una de las joyas del arte renacentista español. El puente Romano, la Clerecía, la Casa de las Conchas, el Convento de San Esteban o el Palacio de Anaya y las numerosas iglesias y conventos son otros de los espacios en los que el visitante debe detenerse.

Su intensa vida cultural no sólo se puede sentir en los museos, también en los centros culturales y los cafés.

Las Torres que nos miran

Subir a las torres de Salamanca, las de la Catedral y las de la Clerecía, es una experiencia única. En Salamanca es posible tocar el cielo, con el recorrido por dos iconos turísticos referentes en la ciudad: Ieronimus y Scala Coeli. En el marco de los planes de Sostenibilidad Turística, se mejorará la experiencia en ambos espacios.

Ieronimus, una experiencia única

La rehabilitación del bajo cubierta de la Catedral Nueva permitirá en breve su apertura a las visitas turísticas a través del espacio entre las bóvedas y el tejado. La propuesta expositiva ofrecerá al visitante una secuencia audiovisual con sonido envolvente y la proyección de un videomapping sobre las bóvedas, con el que crear un espacio sensorial para destacar el valor arquitectónico y constructivo, al tiempo que misterioso y poético.

Se incorporarán nuevas tecnologías como la realidad aumentada, hologramas, 3D, webcam o videomapping, así como audioguías innovadoras.

La mejora de la accesibilidad turística a lo largo del recorrido, incorporando sistemas de información para personas con diferentes capacidades, permitirán acercar Ieronimus a todos los públicos.

Las novedades de completan con el desarrollo de contenidos y materiales para la formación de guías, propuestas de innovación para un mayor conocimiento de la experiencia patrimonial y el desarrollo de sistemas de medición y conocimiento de flujos basado en desarrollos tecnológicos para facilitar una mejora constante del espacio expositivo, del recorrido y de la sostenibilidad de la visita turística.

Scala Coeli, una ascensión transformadora

Esta primavera se podrá disfrutar de la nueva musealización en las Torres de la Clerecía. Con una estética museográfica minimalista, con un corte contemporáneo, uniendo la visión patrimonial al lenguaje vanguardista, el visitante podrá disfrutar de atractivos y renovados espacios expositivos. Entre las novedades, “El sueño de una reina”, con una pieza escultórica contemporánea inspirada en Margarita de Austria; En las escaleras de ascenso a la torre, una espectacular intervención del artista visual Daniel Canogar

La fuerte apuesta por la digitalización es otro de los pilares de este proyecto, que incluye proyectos de gemelos digitales, audioguías y realidad aumentada.

Ruta de los Miradores

Otra de las experiencias imprescindibles en Salamanca: una ruta que invita a descubrir lugares únicos desde donde captar la belleza de la ciudad y fotografiarte en ella, con plataformas especiales donde dejar tu móvil y sacarte los mejores “selfies”. Cada uno de los diez puntos ha sido elegido por su aura especial, desde el embarcadero del río Tormes hasta el histórico Puente Romano, pasando por las alturas de Ieronimus y Scala Coeli, o los recónditos Cerro de San Vicente y el Mirador de Monterrey. Junto a ellos los miradores de la Celestina, de los Irlandeses, Santo Domingo y las Claras. Todos ellos ofrecen no sólo vistas espectaculares de la ciudad, sino también una invitación a detenerse y apreciar la mezcla de historia, naturaleza y arquitectura que caracteriza a Salamanca.

Jardines históricos y el río Tormes

El huerto de Calixto y Melibea, “el jardín de la Merced” o las laderas del Cerro de San Vicente, formarán parte en breve de la “Constelación de Jardines y parques”. El Ayuntamiento está realizando una fuerte apuesta por el turismo de naturaleza, en la que no puede faltar el río Tormes, que este año se convertirá en un espacio de experiencias culturales, un lugar para el disfrute gracias a dos proyectos: la ‘Banda sonora del Tormes’ y la construcción de un pantalán y un graderío.

Museos

Visitar los museos y colecciones es una experiencia increíble. El Museo Art Nouveau Art Decò Casa Lis, el Museo de Historia de la Automoción, el Museo de Pintura Medieval Convento de Santa Clara, Museo Taurino, Museo del Comercio, el Palacio de Monterrey, o el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salamanca, “Monumenta Salmanticae”. La ciudad cuenta con una atractiva y variada oferta museística, a la que se ha unido recientemente el Museo del Cerro de San Vicente, que muestra el origen y la historia de la ciudad gracias a piezas arqueológicas, audiovisuales, maquetas y mapas únicos.

Destino gastro

En Salamanca se pude disfrutar de la mejor gastronomía en un entorno patrimonial único. La ciudad, que cuenta con dos restaurantes con estrella Michelin, ofrece un viaje gastronómico único, con productos de calidad extraordinaria, de las dehesas. Vinos, aceites y carnes llenas de sabor. Y un sabor, el ibérico, que se puede degustar en versiones tradicionales y de vanguardia. Las tapas son también otra forma de disfrutar de la gastronomía y el producto local: la jeta asada, las patatas meneás, la chanfaina, los asados, el hornazo, el farinato o sus ibéricos y chacinas.