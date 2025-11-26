¿Cuáles son las mejores IAs de video en 2025? Ranking y análisis actualizado

De acuerdo, 2025 está siendo definitivamente el gran año de las IAs de video, pero ¿cuál elegir cuando hay tantas a nuestra disposición? Se trata de una pregunta que tiene una respuesta en continua evolución, al menos hasta cierto punto, porque la tecnología no deja de avanzar, y cada modelo puede adelantar al resto en un fin de semana. Sin embargo, por algo hay que empezar, así que vamos a hacer el esfuerzo de plantear un ranking de mínimos.

¿Ya lo tienes todo listo para crear videos con IA y convertirte en el rey o la reina de TikTok? Eso es genial, ¡pero espera un momento! Antes de que te lances a comprar créditos de una IA de video, considera sus principales puntos fuertes y débiles para elegir la más adecuada. Al fin y al cabo, los créditos de IA de video no son nada baratos…

¿Qué hay que pedirle a una buena IA de video en 2025?

Para elaborar una clasificación de los modelos de IA más relevantes a la hora de generar video con inteligencia artificial se puede partir de distintos criterios, y lo cierto es que en última instancia todo dependerá de tu proyecto específico. Pese a todo, podemos identificar algunas funciones esenciales que hacen que una IA de video sea –o no– un referente en 2025.

En la composición del siguiente ranking se tuvo en cuenta lo siguiente:

Calidad del video generado . La calidad del video es esencial, y eso incluye la resolución, la definición de los elementos –rostros nítidos, manos con cinco dedos, paisajes creíbles–, el flujo del movimiento en el video, la cantidad de 'frames' por segundo… Crear buenos videos no es sencillo, pero es lo primero que hay que exigir.

. La calidad del video es esencial, y eso incluye la resolución, la definición de los elementos –rostros nítidos, manos con cinco dedos, paisajes creíbles–, el flujo del movimiento en el video, la cantidad de 'frames' por segundo… Crear buenos videos no es sencillo, pero es lo primero que hay que exigir. Adherencia al 'prompt' . Un video generado por IA puede ser excelente, pero no tener demasiada relación con el 'prompt' que le habías dado. En esos casos, difícilmente te resultará útil. Necesitas poder crear videos que se ajusten al detalle con lo que habías descrito en tu 'prompt', y aquí es donde solo las mejores IAs consiguen brillar.

. Un video generado por IA puede ser excelente, pero no tener demasiada relación con el 'prompt' que le habías dado. En esos casos, difícilmente te resultará útil. Necesitas poder crear videos que se ajusten al detalle con lo que habías descrito en tu 'prompt', y aquí es donde solo las mejores IAs consiguen brillar. Costo de los créditos . Existen IAs como Runway que te ofrecen unos videos de gran calidad visual y con buena adherencia a los 'prompts', pero que sencillamente cuestan demasiado. Si bien es cierto que la calidad hay que pagarla, no todo el mundo puede permitírselo, y a veces es mejor optar por una IA con mejor relación calidad-precio.

. Existen IAs como Runway que te ofrecen unos videos de gran calidad visual y con buena adherencia a los 'prompts', pero que sencillamente cuestan demasiado. Si bien es cierto que la calidad hay que pagarla, no todo el mundo puede permitírselo, y a veces es mejor optar por una IA con mejor relación calidad-precio. Funciones extra. La generación de video a partir de texto es lo que la mayoría de los usuarios demandan de una IA de video, pero cada vez más modelos incluyen una función de imagen a video que puede ser especialmente útil para lograr videos con un nivel de calidad y precisión superior.

Los mejores modelos de IA en 2025

A partir de estos criterios, entonces, toca evaluar las distintas IAs de video que tienes a tu disposición en 2025 para elegir las mejores. Vamos a tratar de destacar los principales puntos fuertes de cada una, y a clasificarlas en función de la aportación global que suponen tanto su capacidad como el precio que tienen asociado.

1. Veo 3

Veo 3 es la IA de generación de video desarrollada por Google, y rápidamente se posicionó como la número 1 en la mayoría de los rankings pese a que otras, como Sora o Runway, parecían haber tomado algo de ventaja inicial. Google ya venía trabajando en este tipo de IA desde hacía años, y su acceso privilegiado a los contenidos de YouTube permitieron a Veo 3 alcanzar unos niveles de calidad que otras IAs difícilmente pueden igualar.

Calidad . Muy alta.

. Muy alta. Generación de imagen a video . Sí.

. Sí. Edición de video ya existente . Sí.

. Sí. Precio . Aceptable.

. Aceptable. Modelo de suscripción. Mensual.

2. Sora

Sora está desarrollada por OpenAI, la misma empresa que desarrolló ChatGPT, y causó un gran impacto con sus primeras demos. Sin embargo, OpenAI se ha ganado una reputación más bien dudosa de ‘inflar’ sus productos para captar mayor financiación, y los resultados de Sora en su uso real distan bastante de lo ofrecido en sus demos. Pese a todo, sigue siendo un gran modelo que puedes tener en cuenta para tus proyectos.

Calidad . Alta.

. Alta. Generación de imagen a video . Sí.

. Sí. Edición de video ya existente . Sí.

. Sí. Precio . Alto.

. Alto. Modelo de suscripción. Mensual.

3. Kling AI

Kling AI se ha ido abriendo camino silenciosamente como una de las grandes revelaciones en el ámbito de la generación de video con IA. Si bien es cierto que su calidad no es comparable a la de Veo 3 –sobre todo si tenemos en cuenta el mayor alcance de Veo 3 con videos de todo tipo–, para videos más genéricos puede ofrecer una gran nitidez y una calidad profesional que bien merecen la pena para complementar tus proyectos. Su precio, además, es muy asequible.

Calidad . Alta.

. Alta. Generación de imagen a video . Sí.

. Sí. Edición de video ya existente . Sí.

. Sí. Precio . Aceptable.

. Aceptable. Modelo de suscripción. Mensual o anual.

4. Runway Gen-3 Alpha

Runway es un auténtico titán de la IA generativa de video, y nadie pone en duda la calidad de su modelo. Si se trata de calidad pura, Runway podría ocupar incluso la primera posición del ranking, sobre todo ahora que también permite editar los videos para perfeccionarlos con 'prompts' secundarios. Sin embargo, su precio es insólitamente alto y, para muchos, queda fuera del mercado, lo que le hace caer hasta la cuarta plaza.

Calidad . Muy alta.

. Muy alta. Generación de imagen a video . Sí.

. Sí. Edición de video ya existente . Sí.

. Sí. Precio . Muy alto.

. Muy alto. Modelo de suscripción. Mensual o anual.

5. Luma Dream Machine

Desarrollada por Luma Labs, la IA de Luma Dream Machine es un modelo alternativo que tiende a quedarse corto en todo, pero que también ofrece un precio razonable. Tiene dos usos principales: puede ser una IA de entrada para aficionados, o puede ser una IA complementaria para clips de video que no necesitan ser protagonistas, y que ofrecen una mejor relación calidad-precio en comparación con otros modelos.

Calidad . Intermedia.

. Intermedia. Generación de imagen a video . Sí.

. Sí. Edición de video ya existente . Sí.

. Sí. Precio . Aceptable.

. Aceptable. Modelo de suscripción. Mensual o anual.

6. Hunyuan Video

¡Hunyuan Video es gratis! Sí, así como lo lees. No tienes que pagar nada para usar esta IA generativa de Tencent… por el momento. Tencent quiere perfeccionar sus propios modelos de IA, y para eso necesita el input de millones de usuarios. La solución que encontraron fue ofrecer su modelo de código abierto gratuitamente, aunque, por supuesto, tiene algunas limitaciones en cuanto al volumen de videos que puedes crear.

Calidad . Intermedia.

. Intermedia. Generación de imagen a video . Sí.

. Sí. Edición de video ya existente . No.

. No. Precio . Gratis.

. Gratis. Modelo de suscripción. Ninguno.

7. Mochi 1

Por último tienes una IA como Mochi 1, que no es la de mejor calidad, no tiene funciones para generar video a partir de imágenes, no permite editar un video previo… y no cuesta mucho. Si buscas una opción económica para no gastar de más a medida que vas perfeccionando tu habilidad con los 'prompts', puedes considerar suscribirte a esta IA, aunque sus usos potenciales son escasos considerando que Hunyuan sigue siendo gratis.

Calidad . Intermedia.

. Intermedia. Generación de imagen a video . No.

. No. Edición de video ya existente . No.

. No. Precio . Aceptable.

. Aceptable. Modelo de suscripción. Mensual o anual.

Cuando la IA se integra en un editor de video: Wondershare Filmora

De todos los modelos de IA que acabamos de ver, el que ocupa el número 1 del ranking –Veo 3, de Google– está integrado en Wondershare Filmora: un completo editor de video que, además, te permite crear clips de video fácilmente desde su propio software. Se trata entonces de uno de los pocos editores de video que ya incorporan por sí mismos la capacidad generativa de la IA de video, y, además, lo hace con el modelo más avanzado.

Con Filmora puedes:

Generar video a partir de texto . La IA de Veo 3 integrada en Filmora es ideal para crear tus clips de video a partir de tus descripciones de texto. Solo tienes que explicarle a Filmora qué debe incluir tu nuevo clip, y en unos minutos lo tendrás listo para incorporarlo a tu línea de tiempo.

. La IA de Veo 3 integrada en Filmora es ideal para crear tus clips de video a partir de tus descripciones de texto. Solo tienes que explicarle a Filmora qué debe incluir tu nuevo clip, y en unos minutos lo tendrás listo para incorporarlo a tu línea de tiempo. Generar video a partir de una imagen . Si tienes una imagen desde la que partir, Filmora también puede animar una imagen con IA para darle vida y convertirla en un clip de video de alta calidad. La tecnología en este caso también es de Veo 3, así que los resultados son sencillamente inmejorables.

. Si tienes una imagen desde la que partir, Filmora también puede animar una imagen con IA para darle vida y convertirla en un clip de video de alta calidad. La tecnología en este caso también es de Veo 3, así que los resultados son sencillamente inmejorables. Retocar y perfeccionar tus videos con IA. Cuando ya tengas tus clips de video, Filmora te permite retocarlos con IA para que se vean todavía mejor. Puedes usar la inteligencia artificial para ajustar el equilibrio de color, estabilizar los videos, eliminar el ruido de fondo, y mucho más.

¡Revoluciona tus contenidos online con las mejores IAs de video!

La carrera de las IAs de video está acelerándose cada vez más, y nadie quiere quedarse atrás. Por eso necesitas tener claro cuáles son los mejores modelos, para qué te conviene usar cada uno, y, sobre todo, cuál es el mejor software de edición de video con IA integrada. Con Filmora vas a poder generar tus clips de video con IA en alta calidad, montarlos en tu proyecto de video, y pulir el resultado final, todo desde un mismo software. ¿Alguien da más?